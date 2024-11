Terza gioia consecutiva. La Primavera di Rivalta passa anche a Genova. Byar vale il -2 dalla vetta

SAMPDORIA

SAMPDORIA: Ceppi; D’Amore, Zeqiraj (1’st Malanca), Ovalle Santos; Papasergio, Giolfo (21’st Bacic), Valisena (40’st Ofama), Patrignani (40’st Casalino), Gomez; Leonardi, Ntanda. A disp. Scardigno, Gioannini, Trevisan, Genovese, Chiesa, Cavallaro, Rossello. All. Lupi.

BOLOGNA: Pessina; Markovic, De Luca, Papazov (9’pt Labedzki); Puukko, Lai (33’st Gattor), Tirelli (38’st Nesi), Baroncioni; Byar, Ravaglioli (38’st Mangiameli); Ebone (33’st Tordiglione). A disp. Happonen, D’Autilia, Tonin, Mazzetti, Schjott. All. Rivalta.

Arbitro: Zoppi di Firenze.

Reti: 34’pt Byar (B).

Note: ammoniti Zeqiraj, Gomes, Leonardi, Casalino (S); De Luca, Tirelli (B).

Il Bologna vince a Genova e si piazza momentaneamente al quarto posto in classifica, a due punti dalla vetta. La prima gioia del sabato a tinte rossoblù è arrivata direttamente da Bogliasco, dove all’ora di pranzo i ragazzi di Rivalta hanno fatto di un sol boccone la Sampdoria, trionfando per la terza volta nel giro di sette giorni, dopo il successo contro l’Udinese in campionato e quello di martedì nel terzo turno di Coppa Italia ai rigori contro il Renate. Blucerchiati più vivaci in avvio, desiderosi di abbandonare i bassifondi della classifica, ma sono i rossoblù a creare il primo pericolo, attorno al quarto d’ora, con Ravaglioli, che di destro calcia bene sul primo palo costringendo Ceppi agli straordinari. Pochi minuti dopo la mezz’ora, il gol-partita, con Byar, bravo a pescare l’incrocio dei pali sfruttando una bella sponda di Ebone e il successivo assist smarcante del neoentrato Labedzki (al posto dell’infortunato Papazov). Per il 19enne centrocampista marocchino è il secondo centro stagionale dopo quello alla Cremonese.

A inizio ripresa, la reazione della Samp, che ci prova con maggior insistenza e mettendo in difficoltà la difesa rossoblù, come al 68’, quando Pessina è abile nel chiudere lo specchio a Leonardi, evitando l’1-1. Nel finale, la squadra di Rivalta congela il risultato, rischiando poco e nulla, e i sei minuti di recupero concessi da Zoppi servono soltanto ad inchiodare la quarta vittoria nelle ultime cinque uscite. Martedì a Crespellano (ore 14.30), la sfida in Youth League contro il Monaco, per trovare il primo acuto anche in Europa dopo tre sconfitte in altrettante partite.

Giovanni Poggi