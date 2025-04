Italiano e l’Atalanta: “Sarà una partita difficile. Ravaglia? Sono tranquillo”

Bologna, 12 aprile 2025 – Un’altra vigilia importante in casa Bologna, con i rossoblù di Vincenzo Italiano chiamati a non cedere nemmeno di un centimetro nella corsa per un posto in Europa. Dopo il Napoli al Dall’Ara lunedì scorso, con il pareggio che forse è andato anche troppo stretto a Orsolini e compagni, la squadra sarà di scena a Bergamo in un lunch match contro l’Atalanta che sa di scontro non diretto ma direttissimo visto che la Dea è soltanto un punto sopra al Bologna in classifica.

“Quella di domani è una partita che in questo momento dice che ci si gioca un posto per l'alta classifica, e quando ci sono partite tra squadre che si stanno giocando con qualcosa di così grande sono partite difficili - comincia Italiano, analizzando la sfida del Gewiss Stadium - L'Atalanta quando è in casa è sempre una delle più forti. Devi stare attento perché va affrontata con la massima concentrazione, curare tutti i dettagli, anche quello più piccolino”.

Il tecnico del Bologna poi va oltre, sottolineando oltre all’attenzione quello che sarà l’obiettivo dei suoi: “Bisognerà tenere l'attenzione alta ma anche cercare di continuare su questo livello di prestazioni, perché secondo me è un periodo dove ci stiamo esprimendo bene, dove stiamo ottenendo risultati importanti, continuità di risultati e domani l'obiettivo nostro deve essere quello, dare continuità a quello che stiamo facendo in termini di prestazione e in termini di punti da poter aggiungere alla nostra classifica”.

Per affrontare l’Atalanta al meglio sarà infatti fondamentale avere l’apporto di tutti, giocando un’altra partita di grande livello com’è capitato in occasione della vittoria sulla Dea in Coppa Italia: “Non è una questione di singoli o di chi scenderà in campo, se lo fai con l'Atalanta inizi a riempire la metà campo con tanti uomini, l'area di rigore con tanti uomini, uomini pericolosi perché Retegui è il capocannoniere della Serie A, tutti sono pericolosi, iniziano ad arrivare con gli esterni di attacco e iniziano ad essere aggressivi, riconquistano tutti questi palloni che vengono calciati fuori dall'area di rigore, quindi meno riusciamo a stare dentro quella zona comfort per loro e sono convinto che meno pericoli subiremo. Mi aspetto come al solito contro l'Atalanta partite di grande ritmo, intense, apertissime, mi auguro che con questa nostra crescita continua, in tutti i sensi, chi partirà dall'inizio, chi subentrerà possa dare un grande contributo. Sono convinto che la squadra è maturata, poi manca un mese, parlare di questo secondo me ormai non serve più, sappiamo quello che dobbiamo andare a fare, sappiamo di affrontare uno squadrone e ci dobbiamo far trovare pronti”.

Con gli infortuni di Ferguson e Skorupski oltre che Calabria, sarà fondamentale l’apporto di tutti, così come accade nei momenti in cui i rossoblù entrano in campo per le sostituzioni: “Per me avere i subentrati che hanno la mentalità giusta, l'atteggiamento giusto, può darti la possibilità di continuare ad essere intensi, di essere rapidi, veloci. Se togli qualità dal campo e chi subentra continua a metterne, si può andare lontano”.

Proprio l’assenza di Skorupski metterà di fatto nelle mani di Ravaglia le chiavi della porta rossoblù. Anche in questo caso il tecnico del Bologna non ha dubbi sulle qualità del suo portiere: "Da questo punto di vista dormo sogni tranquilli, perché so con chi ho a che fare, so che il ragazzo è un professionista serio. Ho parlato spesso con Fede, gli ho sempre detto che avrebbe trovato spazio e adesso tocca a lui e deve farsi trovare pronto come ha fatto contro il Napoli”.

Una chiosa finale anche sul reparto offensivo, con alcune indicazioni sulle condizioni di Dallinga e Castro: “I gol di Empoli hanno aiutato tanto Thijs, avevo anche rimarcato il secondo tempo di Venezia, perché non ci dobbiamo solamente soffermare sui gol, sugli assist, ma anche per come lavori per la squadra, per come ti muovi. Abbiamo un attaccante felice, come Santi che speriamo che speriamo possa risolvere il piccolo problemino che ha avuto al piede e che gli vada via in fretta. Non è ancora al massimo e Dallinga sta sfruttando la sua opportunità. Per questo finale abbiamo due numeri 9 che possono fare la differenza”.

I convocati

Italiano ha convocato 25 giocatori per la sfida di domani in casa dell'Atalanta.

Portieri: Bagnolini, Ravaglia, Pessina (25).

Difensori: Beukema, Casale, De Silvestri, Erlic, Holm, Lucumi, Lykogiannis, Miranda.

Centrocampisti: Aebischer, El Azzouzi, Fabbian, Freuler, Moro, Pobega.

Attaccanti: Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Ndoye, Odgaard, Orsolini, Pedrola.