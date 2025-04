Atalanta-Bologna, un pieno di storie: 5 curiosità sulla sfida di domenica

Bologna, 12 aprile 2025 - Terza contro quarta, per uno di quei pranzi che non puoi rifiutare. Dodici e mezza, Gewiss Stadium, e il Bologna domani fa visita alla Dea, tra ex e storie che val la pena raccontare e ricordare, a far da sfondo a quella che se non è una grande classica degli ultimi trent’anni, ci si va comunque molto vicino.