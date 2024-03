Thiago fa i conti Champions con De Rossi. E spera in un recupero veloce di Zirkzee

Tentativo di fuga rintuzzato: la Roma tiene il passo. Ma aspettando il recupero tra Atalanta e Fiorentina, i rossoblù restano a più sette sui nerazzurri di Bergamo e sul sesto posto: e in una stagione all’interno della quale anche il quinto posto potrebbe significare Champions League non è un dettaglio. Non è un dettaglio neppure il fatto che il Bologna sia a cinque punti da quella Juventus con cui lo scontro diretto andrà in scena al Dall’Ara alla penultima di campionato. A sei dalla fine, andrà invece in scena all’Olimpico il faccia a faccia tra Roma e Bologna, ad oggi calendarizzata al 21 di aprile, aspettando la comunicazione di anticipi e posticipi: considerando che i giallorossi giocheranno la gara di ritorno dei quarti di finale di Europa League con il Milan sempre all’Olimpico il 18, è probabile che lo scontro diretto Champions possa essere spostato in posticipo: ergo domenica 21 alle 20.45, se non lunedì 22. Aspettando comunicazioni ufficiali, c’è una sosta che priverà Thiago Motta di 15 pedine convocate dalle rispettive nazionali: ovvero Skorupski (Polonia), Ferguson (Scozia), Ilic (Serbia Under 21), Kristiansen (Danimarca), Posch (Austria), Freuler, Ndoye e Aebischer (Svizzera), Lucumi (Colombia), Ael Azzouzi (Marocco), Castro (Argentina Under 23), Urbanski (Polonia Under 21), Calafiori, Fabbian (Italia Under 21) e Orsolini (Italia).

Da oggi il Bologna riprenderà gli allenamenti dopo il successo di Empoli e il tecnico potrà contare su Bagnolini, Ravaglia, Beukema, Corazza, Lykogiannis, De Silvestri, Moro, Saelemaekers e Odgaard. Non sul lungodegente Soumaoro, Karlsson, chiamato a recuperare dalla distorsione alla caviglia, e sopratutto Zirkzee, che ha perso l’occasione della convocazione dell’Olanda a causa della lesione muscolare alla coscia che lo costringerà a 3-4 settimane di stop.

Saltata Empoli, difficilmente l’olandese potrà esserci con la Salernitana alla ripresa, lunedì di Pasqua alle 12.30 al Dall’Ara, ma la sosta sarà utile per capire se l’olandese possa tornare a disposizione in vista del Frosinone, bruciando le tappe, o se della sua presenza si potrà tornare a parlare solo in vista di Monza o proprio del big match con la Roma: ed è ovvio, vista la situazione e il calendario, che le sue condizioni saranno monitorate con grande attenzione sapendo che proprio il match con i giallorossi è quello in cui si avrà bisogno di rivedere Zirkzee al cento per cento.

Salernitana, Frosinone e Monza: occasioni per ritentare l’allungo sulla Roma, che sarà chiamata alla trasferta di Lecce, al derby con la Lazio e alla trasferta di Udine, con il doppio impegno con il Milan a cavallo proprio tra Udinese e Bologna.