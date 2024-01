Thiago Motta bacchetta il Bologna dopo il ko a Cagliari: “Così non va bene”

Bologna, 14 gennaio 2024 – “Dobbiamo riflettere”. È il momento di calarsi ancor più dentro il campionato per Thiago Motta, che nel post-partita di Cagliari-Bologna alza l’attenzione su un tema: “Giochiamo meglio dell’avversario ma non riusciamo a portare a casa il risultato. Così non va bene”.

Due settimane di tempo per ritrovarsi, quindi: “Oggi abbiamo messo in difficoltà il Cagliari, creando, arrivando in area ed essendo superiori per tutta la partita. Ma non basta: serve concedere ancora meno, perché loro con due mezze occasioni hanno segnato due volte”.

Urge un cambio di passo soprattutto mentalmente, con le due settimane di stop forzato che serviranno anche per recuperare qualche elemento: “Dobbiamo gestire meglio i momenti, specie in trasferta. Non vogliamo che diventi un’abitudine il giocare meglio ma non vincere”.

Queste le parole di Freuler a Dazn: “Abbiamo preso la partita in mano dominando, ma dopo il loro pareggio la gara è cambiata e abbiamo sofferto. La stagione è ancora lunga, la testa è importante ma dobbiamo vincere le partite. Tra due settimane affrontiamo il Milan, una grande squadra: gioca un bel calcio e andremo a San Siro. Dobbiamo fare risultato”.

Così, invece, il tecnico del Cagliari Claudio Ranieri a fine gara: “I primi venti minuti sono stati da incubo. Il Bologna è una grande squadra, merita la classifica che ha. Ricordiamoci che gli mancavano diversi esterni d’attacco e il centravanti titolare, che per me è tra i migliori che ci sono in Italia”.