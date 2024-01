Cagliari Bologna, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Bologna, 14 gennaio 2024 – A caccia di una vittoria che manca da tre gare, Coppa Italia compresa: il Bologna, smaltita la delusione per l’eliminazione in Coppa per mano della Fiorentina, può ora concentrare forze e attenzioni sul campionato. A partire da questo pomeriggio, quando alle 15 i rossoblù di Thiago Motta saranno ospiti del Cagliari di Ranieri, nella gara che apre il girone di ritorno. Trasferta in Sardegna tabù per il Bologna, che non vince sull’isola da poco più di dieci anni. La gara sarà trasmessa in esclusiva su Dazn, Manganiello della sezione di Pinerolo è il direttore di gara designato per la sfida.

Come arriva il Cagliari

Continua a perdere pezzi la formazione di Ranieri, in piena lotta per mantenere la categoria. Alla già lunga lista degli indisponibili si è aggiunto anche il talento scuola Inter Oristanio: reparto offensivo ridotto all’osso per Ranieri, che ha dovuto attingere dalla Primavera portandosi con sé gli attaccanti Vinciguerra e Mutandwa. Nel 4-3-1-2 del tecnico ex Leicester, si scaldano Scuffet, Zappa, Goldaniga, Dossena e Augello in difesa, con Nandez e Makoumbou ai lati di Prati in mediana. Davanti, alle spalle del tandem Petagna-Pavoletti, ci sarà l’ex Bologna Viola.

Come arriva il Bologna

Non ha tanto di che sorridere, guardando agli indisponibili, Thiago Motta, che dovrà rinunciare oltre che a Zirkzee – squalificato – e agli infortunati Karlsson, Ndoye e Soumaoro, anche a Saelemeakers, che si è fermato per un risentimento muscolare. Per questo motivo una chance nel tridente offensivo potrebbe essere data a Urbanski, che insieme a Orsolini sosterrà il vice-Zirkzee di giornata, Van Hooijdonk. A centrocampo torna Ferguson, che ha saltato il Genoa per squalifica, mentre Freuler farà ancora una volta coppia con Aebischer. Pochi i dubbi in difesa: davanti a Skorupski fiducia in Posch, Beukema, Calafiori e Kristiansen.

Così in campo, Cagliari-Bologna

Oggi ore 15 Stadio: Unipol Domus Diretta tv: Dazn Arbitro: Manganiello di Pinerolo

CAGLIARI (4-3-1-2): 22 Scuffet; 28 Zappa, 3 Goldaniga, 4 Dossena, 27 Augello; 29 Makoumbou, 16 Prati, 8 Nandez; 10 Viola; 30 Pavoletti, 32 Petagna. Allenatore: Claudio Ranieri Panchina 1 Radunovic, 18 Aresti, 17 Hatzidiakos, 23 Wieteska, 24 Capradossi, 27 Azzi, 33 Obert, 99 Di Pardo, 14 Deiola, 21 Jankto, 25 Sulemana, 28 Desogus, 20 Pereiro, 34 Mutandwa, 35 Vinciguerra.

BOLOGNA (4-2-3-1): 28 Skorupski; 3 Posch, 31 Beukema, 33 Calafiori, 15 Kristiansen; 20 Aebischer, 8 Freuler; 7 Orsolini, 19 Ferguson, 82 Urbanski; 77 Van Hooijdonk. Allenatore: Thiago Motta. Panchina 23 Bagnolini, 34 Ravaglia, 16 Corazza, 22 Lykogiannis, 26 Lucumi, 29 De Silvestri, 6 Moro, 80 Fabbian.

