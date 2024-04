Thiago Motta, la dedica speciale alla figlia Sophia dopo la vittoria del Bologna

Bologna, 1 aprile 2024 – Il Bologna viaggia dritto verso il terzo posto in classifica, dopo la vittoria contro la Salernitana la Juventus dista a soli due punti.

L’imperturbabile Thiago Motta è troppo felice per camuffare l’emozione. "È un momento bello per tutti, per i risultati e per come stiamo giocando. Sono orgoglioso e soddisfatto per come la stiamo vivendo tutti, all'interno e all'esterno con i nostri tifosi che si meritano questa gioia. È stata una vittoria meritata e oggi la dedico specialmente a mia figlia Sophia che era in tribuna. Siamo andati in vantaggio con due gol bellissimi, ma va sottolineata anche la fase difensiva".

"La formazione? Conta tutto, le partite precedenti, gli allenamenti, come li vedo in questo momento - ha aggiunto Thiago Motta ai microfoni di Sky Sport - Nel calcio moderno abbiamo tanti dati, anche fisici, e tutto questo aiuta a decidere”.

Anche oggi tiene banco negli spogliatoi il futuro del tecnico rossoblù, ma lui ancora non si sbilancia e si limita a commentare la decisione di Xabi Alonso. “Ha deciso di restare un'altra stagione a Leverkusen? La decisione la ritengo giusta e rispettabile, gli auguro il meglio".

"È un momento speciale per noi, abbiamo tutta la città a tifare e si è visto in campo. Il secondo tempo è stato un po' più complicato perché il ritmo si è abbassato, ma l'importante è non aver preso gol. Lykogiannis? Si merita il gol, ha fatto vedere le sue qualità. La classifica? Certo, la guardiamo, ma per noi è importante lavorare ogni giorno", è il commento di Alexis Saelemaekers ai microfoni di Sky Sport.