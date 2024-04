Thiago tifa Gasp e Italiano. Una spinta per la Champions

Allenamento al mattino, poi tutti davanti alla tv: per le sfide tra Roma e Milan, ma pure e soprattutto per Liverpool-Atalanta e Viktoria Plzen-Fioerntina: in palio c’è una prima fetta delle semifinali di Europa e Conference League, ma soprattutto punti preziosi per il famigerato ranking, che qualora vedesse l’Italia al primo o secondo posto, assegnerebbe 5 spot per le italiane alla prossima Champions League. Non è un dettaglio nella corsa all’Europa dei rossoblù in questa volata finale di campionato, considerato che a sette giornate dal termine il Bologna è quarto con tre punti di margine sulla Roma e 8 sull’Atalanta, che ha però una gara da recuperare con la Fiorentina. L’Italia è attualmente prima nel ranking. Una tra Roma e Milan andrà certamente in semifinale, portando punti: la differenza possono farla soprattutto la Fiorentina in Conference e l’Atalanta in Europa League: quell’Atalanta che diventerebbe la prima da cui guardarsi da qui alla fine se le italiane proseguissero la corsa in Europa, offrendo più margini ai rossoblù. Quell’Atalanta che tra l’altro è la prima interessata a centrare una complicatissima impresa ad Anfield, perché il quinto posto le offrirebbe più speranze di centrare la rincorsa Champions che vede il Bologna ancora in posizione di lepre. L’Atalanta è allenata da Gasperini: per Thiago un maestro, ma pure tra i primi a capire che questo Bologna non sarebbe stato un bluff ma una squadra destinata a durare e reale avversario per l’Europa.

Poi c’è la Fiorentina: l’uscita dalla Coppa Italia, ai rigori, dopo aver sfiorato il successo tra tempi regolamentari e supplementari al Franchi, rappresenta l’unico vero rammarico della stagione rossoblù. Tifare viola, da queste parti è argomento tabù: ma per una notte converrà farlo. E conviene alla Fiorentina, ormai fuori dalla corsa, puntare sulla Conference per sperare nell’Europa per la prossima stagione. Una finale blinderebbe uno dei primi due posti dell’Italia nel ranking e avvicinerebbe il Bologna al ritorno in Europa. Roma o Milan, invece, non cambia: un’italiana in semifinale di Europa League è garantita e con essa 5 punti nel ranking sui 14 necessari per blindare il quinto posto per l’Italia, ed è garantito uno sforzo ulteriore dei giallorossi, chiamati al tour de force a undici giorni dal confronto diretto con il Bologna. Milan oggi a San Siro, poi trasferta a Udine e gara di ritorno con i rossoneri all’Olimpico giovedì 18, prima dell’appuntamento dell’Olimpico con il Bologna. Tutti validi motivi per tifare più del solito le italiane in Europa e per osservarne i destini, per un Bologna che ha il destino nelle proprie mani, ma che proprio dalle italiane in Europa potrebbe ricevere un aiuto per scrivere il lieto fine alla favola.