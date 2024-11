Tifosi da Champions. In 1.000 all’Olimpico

Tornano a crescere i numeri dei tifosi rossoblù al seguito della squadra in trasferta, in campionato. A Genova furono 500, a Cagliari in 150. Questo pomeriggio a Roma, saranno mille. Aiuta il blasone dell’avversario e il peso della gara, perché quella tra Roma e Bologna è sfida tra formazioni a caccia del rilancio per rientrare in pieno nella corsa alle posizioni da Europa. Aiuta pure il fatto che i rossoblù arrivino all’Olimpico sì reduci dal terzo ko consecutivo in Champions, ma pure da due vittorie e tre risultati utili consecutivi con Genoa, Cagliari e Lecce. Il Bologna è chiamato a dimostrare di saper separare mentalmente Europa e campionato, dando continuità agli ultimi risultati. Il pubblico lo ha già fatto, tornando a far lievitare i numeri della presenza al seguito della squadra di Italiano.