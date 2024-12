TIFOSI IN TRASFERTA. In 600 allo Stadium. La curva in protesta

Non ha subito impennate, la prevendita per il settore ospiti dell’Allianz Stadium: saranno circa 600, questo pomeriggio, i tifosi del Bologna al seguito della banda di Italiano e tra questi non ci saranno i gruppi della curva Bulgarelli. "Le loro regole non cambiano e neppure le nostre decisioni", hanno commentato in un comunicato congiunto. Nel mirino della protesta il costo di 39 euro a biglietto e diverse restrizioni e richieste di informazioni personali per poter acquistare il tagliando. Circa 400 tagliandi rimarranno invenduti.