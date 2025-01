Tommaso espulso per una sbracciata. Il laziale e Hummels, nel derby dell’Olimpico, assolti. Pobega, Dia e il ’doppiopesismo’

Il povero Pobega, che detto per inciso continua ad avere poche giustificazioni per essere ricascato nella trappola del nervosismo, o della superficialità, lasciando di nuovo la squadra in dieci col Verona (e meritandosi, oltre a un turno di squalifica, la sanzione di 10 mila euro da parte del giudice sportivo), domenica notte vedendo Roma-Lazio in tv sarà rimasto comprensibilmente incredulo. Quando al minuto 72’ di un Roma-Lazio rovente che alla fine ha sorriso ai giallorossi di Ranieri il laziale Dia ha reagito a una spinta provocatoria di Paredes ‘mirando’ il giallorosso e assestandogli intenzionalmente una manata in faccia da saloon (e facendo cadere a terra l’avversario) l’arbitro Pairetto ha punito il gesto con una semplice ammonizione.

Per la sua ‘sbracciata’ a Duda, in risposta a un colpo che qualche istante prima il veronese gli aveva assestato, col Verona otto giorni fa, Pobega era stato espulso da Ayroldi al 51’ della sfida del Dall’Ara. Condotta violenta di Pobega al Dall’Ara secondo l’arbitro: quella di Dia all’Olimpico, invece, non lo era? L’uniformità di giudizio, questa sconosciuta. Stavolta invece c’è il fondato sospetto del doppiopesismo, vecchio vizio delle giacchette nere che poi giustificano ogni decisione presa rifugiandosi nella comfort zone, inespugnabile, della discrezionalità.

Al 93’ del derby capitolino è stato poi quantomeno curioso constatare come Hummels, per la sua reazione veemente alla tacchettata di Castellanos (mani al collo dell’avversario con tanto di fulminante crollo a terra dal sapore della mezza sceneggiata), dallo stesso Pairetto non sia stato nemmeno ammonito. Era un derby ad altissima tensione, si dirà. Ma Pobega e il Bologna che c’entrano?

