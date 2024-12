Tommaso Pobega: gol e crescita con il Bologna, sfida al Benfica in Champions

E’ in crescita. Perché dopo l’erroraccio all’Olimpico con la Lazio, ovvero un’espulsione che ha compromesso l’esame di maturità con i biancocelesti, è passato dalle mani al volto alla voglia di farsi perdonare. Lo ha fatto: gol con il Monza, in coppa Italia, con una staffilata da fuori area. Gol con la Juventus, del momentaneo 2-0, con inserimento e scavetto vincente sull’assist di Castro. Tommaso Pobega si è sbloccato. E sta entrando in condizione. Era uno degli uomini più attesi, uno degli acquisti di un mercato estivo che fin qui no ha fatto la differenza. Sta segnando l’inversione di tendenza. E’ uomo di fiducia di un Italiano che lo ha avuto a La Spezia. In Liguria ricambiò la fiducia con 6 reti. Qui è a quota 2 nelle ultime due presenze. E non intende fermarsi. Anzi, per il compleanno di mister Italiano, l’ex Milan ha in mente un regalo speciale.

"E’ ovvio che voglia fargli un regalo. Ma non solo io, tutti quanti". Quale è facile da immaginare. Un’impresa al Da Luz, in casa del Benfica, per tenere vivo il sogno Champions. E anche qualora così non dovesse essere, per la forza dell’avversaria, una prova che dia continuità al percorso di crescita della squadra: "Perché stiamo crescendo, è innegabile: come singoli, come squadra, nei principi di gioco".

Italiano si è preso il Bologna. A dirlo la partita in casa della Juventus. Ma pure la Coppa Italia con il Monza e il successo con il Venezia. Perché il Bologna non ha mai perso in campionato dopo una partita europea e non è un dettaglio, ma la conferma dell’indicazione del suo tecnico, che da sempre predica come la Champions debba rappresentare un insegnamento per i suo rossoblù.

Dopo le reti in Coppa Italia e campionato, Pobega cerca la prima marcatura anche in Champions: "Vogliamo una grande prestazione contro una grande squadra e in questo stadio. Per quel che mi riguarda posso dire di essere contento. Mi sono sbloccato con i gol, ma la squadra ha sempre fatto prestazioni e questo mi ha facilitato".

E qualcosa vuole restituirlo in Europa, dopo gli squilli nelle altre due competizioni che vedono coinvolto il suo Bologna. Pobega e il Bologna sono in fiducia. E lo sono nonostante in Champions arrivino da 4 ko consecutivi: "In Champions abbiamo sempre creato e cercato di fare gioco, avuto occasioni, nonostante il risultato. Ce la siamo sempre giocata e così faremo anche con il Benfica". Obiettivo tenere viva la speranza, ma soprattutto crescere in ottica campionato e Fiorentina. Perché lo squillo con una big che dia ulteriore consapevolezza manca: "Stiamo crescendo e sono convinto che lo faremo anche in chiave realizzativa. Anche perché il mio gol con la Juve è uno di quelli che piacciono tanto al mister". Un gol da Bologna di Italiano, insomma.