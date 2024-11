Trasferte e biglietti. La sfida con la Juve verso il tutto esaurito

Prosegue la prevendita in vista della trasferta di Torino in casa della Juventus dell’ex Thiago: il match è in programma il 7 dicembre e restano circa 400 biglietti a disposizione per il settore ospiti, al costo di 39 euro l’uno. Ieri il Torino ha comunicato l’apertura della prevendita in vista della gara con i rossoblù del 21 dicembre, trasferta che per il Bologna seguirà quella con i bianconeri, all’interno di un calendario che prevede Venezia e Monza (Coppa Italia) prima della sfida alla Juventus e a seguire, Benfica (trasferta) e Fiorentina (in casa), prima del ritorno a Torino su sponda granata. Per il match con il Toro lunedì aprirà la vendita relativa al settore ospiti, con capienza di 1.489 posti. In attesa di indicazioni da parte dell’Osservatorio, i biglietti per il Settore Ospiti potranno essere acquistati esclusivamente dai possessori di fidelity card, con divieto di acquisto in altri settori ai residenti nella provincia di Bologna.