Tre punti oggi significherebbero far meglio anche dello scorso anno. Se toccano quota 33 i rossoblù battono Thiago

Non c’è solo l’Europa, che adesso ha anche i connotati della zona Champions, nel mirino dei rossoblù. Se oggi il Bologna battesse il Monza Vincenzo Italiano metterebbe la freccia su Thiago Motta e firmerebbe il record assoluto di punti dei rossoblù dopo 20 gare di campionato nell’era dei tre punti alla vittoria.

Della serie: a 33 (la scorsa stagione Thiago si fermò a 32) non è mai arrivato nessuno. Questa sarà la terza sfida stagionale contro i brianzoli, già battuti 2-1 in campionato all’andata e 4-0 in Coppa Italia a inizio dicembre (in entrambi i casi con Nesta in panchina).

Una curiosità: segnare al Monza non portò bene a Urbanski quel 22 settembre al Brianteo, dal momento che da allora il nazionale polacco è sparito dai radar di Italiano. Viceversa il gol al Monza in Coppa Italia del 3 dicembre è stato il trampolino di lancio per Dominguez.

Quella di oggi sarà la prima sfida in panchina tra Bocchetti e Italiano, che però si sono affrontati da calciatori nel dicembre 2008 in un Genoa-Chievo 1-0.