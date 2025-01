Tre schiaffi al Monza, il Bologna griffato Castro e Orsolini torna alla vittoria

Bologna, 18 gennaio 2025 – Il Bologna torna alla vittoria, prima di questo 2025. La squadra di Italiano non fallisce la prova di maturità e dopo il pari con recriminazioni con la Roma e la bella prestazione contro l’Inter a San Siro nel recupero di mercoledì supera il Monza al Dall’Ara con il punteggio di 3-1 grazie ai suoi uomini offensivi: da un ritrovato Orsolini autore dell’assist per la prima rete di Castro e del gol che ha chiuso i giochi, ad Odgaard, ancora a segno, passando per il già citato attaccante argentino, a segno con un gol da centravanti puro. Di Maldini la rete che illude gli uomini di Bocchetti.

La partita infatti si mette subito in salita per la squadra di Italiano che va sotto dopo 4’: contropiede del Monza con Ciurria che esce palla al piede della sua metà campo e arriva fino al limite per poi scaricare su Maldini che non sbaglia e trafigge Ravaglia. L’azione nasce da una sortita offensiva del Bologna con la conclusione di Castro murata da Carboni e la palla che finisce proprio sui piedi del capitano dei brianzoli che orchestra una ripartenza da manuale. La reazione dei rossoblù arriva al 10’ con un bel cross tagliato di Miranda, con Kyriakopoulos attento sul secondo palo a mettere in corner. Dall’angolo non scaturisce nulla e inizia così un possesso palla insistito della squadra di Italiano che mantiene il pallino del gioco ma non riesce mai a sfondare.

Questo fino al 21’ quando Orsolini mette un bel pallone tagliato sul secondo palo, sulla sfera sbuca Castro che con grande istinto si infila tra Carboni e Izzo, toccando di testa quel tanto che basta per non lasciare scampo a Turati. E’ il gol dell’1-1, il sesto sigillo di Castro in questo campionato, sette contando anche la rete in Coppa Italia proprio contro i brianzoli. I rossoblù compiono anche il sorpasso al 34’ con una bellissima azione corale: Freuler sulla trequarti stoppa una bella palla tra le linee e la orienta verso Castro che allunga il gioco su Dominguez pronto a mettere al limite per Odgaard che arresta la sfera alzandola quanto basta per poi calciare al volo di mezzo esterno sul secondo palo. Anche in questo caso Turati non può nulla.

Il Bologna potrebbe anche fare il terzo, ancora con un’incursione di Orso: la sua palla bassa rimane in aria piccola, con una disattenzione di Carboni che può costare caro ma la prima conclusione ancora di Odgaard viene bloccata da Turati e la seconda di Posch finisce altissima da posizione ravvicinata. Intanto Bocchetti perde Bondo in mezzo al campo, con l’ingresso di Vignato. Il Bologna poi rischia qualcosa nel recupero, con un mezzo malinteso tra la difesa e Ravaglia, con quest’ultimo a mettere il pallone in scivolata in fallo laterale. C’è tempo anche per un’altra occasione, con il colpo di testa centrale di Beukema nell’ultimo giro di orologio. Le squadre vanno così al riposto sul 2-1 a favore dei rossoblù.

La seconda frazione si apre subito con un cambio per Vincenzo Italiano che lascia negli spogliatoi Santi Castro e getta nella mischia Thijs Dallinga. L’argentino era anche stato ammonito proprio sul finire dei primi 45’. Il match si riapre così con una fase un po’ confusa, con il gioco spezzato da diversi falli che non danno continuità alla manovra di nessuna delle due squadre. Il Monza ci prova timidamente al con Bianco ma la sua conclusione si spegne ampiamente larga. Risponde il Bologna al 60’ con una vivida occasione per Dallinga che di testa appoggia fuori un bel suggerimento di Orsolini che era scappato via ancora una volta in fascia. Italiano cambia qualcosa, richiamando un Miranda più disattento del solito per Lykogiannis e Dominguez che invece lascia il posto a Dan Ndoye. I brianzoli si rifanno vedere in avanti anche al 67’ con il solito Maldini ma il suo tiro finisce alto e dopo appena un minuto è invece il Bologna a fare il terzo gol: azione insistita sulla fascia, il pallone arriva a Lykogiannis che mette sul secondo palo sul quale il connazionale Kyriakopoulos non fa buona guardia, lasciando arrivare la sfera a Orsolini. Stop e piatto sinistro del numero 7 e palla in rete, con l’esterno ascolano poi a esultare con la corsa sotto la Bulgarelli. Ottavo sigillo stagionale di Orso in questa stagione.

Italiano pesca ancora dalla panchina, con De Silvestri e Fabbian a rilevare Posch e Odgaard. All’88’ c’è un altro sussulto rossoblù, prima con il colpo di testa di Dallinga su calcio d’angolo, messo nuovamente in corner da Turati e poi con il palo di De Silvestri dopo un’azione insistita, sul legno poi la svirgolata di Lucumi attraversa l’area per poi spegnersi sul fondo.

Dopo 4’ di recupero Mariani pone fine alle ostilità senza ulteriori note. Il Dall’Ara si colora di luci sulle note di Cremonini per festeggiare i primi tre punti dell’anno che mantengono i rossoblù in corsa per l’Europa. La squadra tornerà subito a lavorare per preparare la penultima sfida di Champions League, contro il Borussia Dortmund, in programma tra le mura amiche martedì prossimo alle 21.

Il tabellino

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia, Posch (35' st De Silvestri), Beukema, Lucumi, Miranda (21' st Lykogiannis), Freuler, Ferguson, Orsolini, Odgaard (35' st Fabbian), Dominguez (21' st Ndoye), Castro (1' st Dallinga). (23 Bagnolini, 28 Skorupski, 2 Holm, 5 Erlic, 15 Casale, 6 Moro, 18 Pobega, 82 Urbanski, 11 Ndoye, 14 Iling-Junior, 24 Dallinga). All.: Italiano.

Monza (4-4-1-1): Turati, D'Ambrosio (35' st Forson), Izzo, Carboni, Kyriakopoulos (25' st Martins), Akpa Akpro (35' st Sensi), Bondo (39' pt Vignato), Bianco, Ciurria, Maldini, Djuric (25' st Caprari). (21 Pizzignacco, 69 Mazza, 52 Postiglione, 27 Valoti, 57 Colombo, 24 Maric, 37 Petagna). All.: Bocchetti.

Arbitro: Mariani di Aprilia.

Reti: nel pt 4' Maldini, 22' Castro, 34' Odgaard; nel st 24' Orsolini.

Note – Angoli: 4-0 per il Bologna. Recupero: 3' e 4'. Ammoniti: Akpa Akpro, Kyriakopoulos, Castro, Izzo per gioco scorretto. Spettatori: 23.381.