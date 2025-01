Italiano: "Contento per la prestazione del Bologna, ora concentrati per il Dortmund"

Bologna, 18 gennaio 2025 – Tre punti importanti per il Bologna di Vincenzo Italiano che torna così al successo dopo i due pareggi consecutivi nelle prime due uscire del 2025. La squadra ha reagito bene all’iniziale svantaggio, arrivato dopo pochi minuti ad opera di Maldini e dopo brevi istanti di smarrimento è arrivato il predominio del campo che ha portato prima al gol del pareggio di Castro e poi alla rete del vantaggio siglata da Orsolini.

Nel secondo tempo poi i rossoblù hanno preso totalmente il controllo del match, dominando l’incontro fino al fischio finale di Mariani, con il gol del 3-1 proprio di Orsolini a mettere la parola fine sul match e il palo di De Silvestri a far sussultare il Dall’Ara speranzoso di un risultato ancora più rotondo.

Italiano ha così analizzato il successo dei suoi: “Un’altra bella soddisfazione, in una partita attenta e concentrata da parte nostra, eccetto la situazione del ribaltamento di fronte da cui è nato il loro gol. Sono contento, ci siamo fatti trovare pronti anche oggi, siamo stati intensi e, credetemi, non è facile né scontato giocando ogni tre giorni. Dopo l’1-1 non abbiamo più concesso nulla e invece si è creato tanto. Non essendo abituati, ogni tanto, qualcosina paghiamo, però abbiamo la capacità di rimanere in partita, di essere tranquilli, pazienti, e oggi sono contento. Per questa vittoria, dopo la prestazione di Milano che da continuità e adesso il focus è la Champions".

Bastone e carota poi per Riccardo Orsolini, autore di un assist e del gol del 3-1, con il tecnico di Karlsruhe pronto a fare i complimenti al suo numero 7 ma anche a sottolineare i primi quindici minuti sottotono. L’abbraccio tra i due sulla rete dell’ascolano spiega poi tutto: “La verità è che non mi aveva fatto impazzire nei primi quindici minuti. Quindi gli ho solamente detto che basta poco essere determinanti. Ha messo una gran palla per Santi. La cosa più importante è reagire, giocare, preparare, avere la pazienza. Mi è piaciuto tantissimo il terzo gol, anche Lykogiannis, è entrato davvero benissimo, anche a lui ho fatto i complimenti, un gran palla la sua e poi la freddezza di Orso che se avesse continuato come i primi 15 minuti, non so se sarebbe riuscito oggi a fare questo gol, siccome poi si è mezzo svegliato, bravo lui (ride, ndr). Queste sono le battute che facciamo con lui, perché veramente Orso mi sorprende per simpatia, per il ragazzo che è, davvero lo facevo molto diverso. Ti da quell’allegria, quella simpatia, ti fa girare un po' le scatole ogni tanto, ma non sono l’unico. Lui mi dice che anche per gli altri allenatori, però va bene così”.

Una parola poi anche per i tifosi: “Voglio fare i complimenti alla gente di Bologna, sotto di un gol non hanno smesso di incitarci e di sostenerci e non è scontato. Da giocatore so che quello che accade attorno si sente e avere la gente dalla tua parte ti aiuta tantissimo. Spero continuino sempre così perché ci saranno momenti difficili e avremo bisogno di loro. Ora testa al Borussia”.