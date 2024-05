Tutti pazzi per Zirkzee. Bayern, Milan, Napoli. Lui: "Mi godo l’estate». E Orsolini lo corteggia

I social anticipano quella che sarà la lunga estate rossoblù: specie sul fronte Joshua Zirkzee. "Joshua, ci vieni a Napoli l’anno prossimo?". A domanda segue risposta: "C’è ancora Osimhen, quindi non lo so, per adesso mi godo l’estate poi si vedrà". Il confronto avviene sulle spiagge di Ibiza, dove l’olandese, con Corazza e Saelemaekers, sta prolungando i festeggiamenti post conquista della Champions, con tono goliardico e scherzoso, ma che qualcosa racconta. Lo vogliono il Milan e l’Arsenal, che medita di rinunciare a Gabriel Jesus. Intanto Zirkzee attende che si definisca la partita del nuovo tecnico rossoblù e l’approdo di Motta, a un passo dall’ufficialità con la Juventus. Non solo: c’è pure il Bayern Monaco, che ha un diritto di recompra da 40 milioni e che ha appena ingaggiato come tecnico Kompany, che ha lanciato Zirkzee all’Anderlecht. E che gli aveva lanciato messaggi l’estate scorsa per un possibile approdo al Burnley. Intanto, indiscrezioni vogliono che Riccardo Orsolini, alla vigilia del raduno con gli azzurri, abbia chiamato il compagno: "Joshua, facciamo la Champions insieme a Bologna", il senso del messaggio del numero 7, che dopo l’addio di Motta ha fatto sapere di essere dispiaciuto e di voler proseguire il percorso con il Bologna, onde evitare il rischio di emorragia. Un messaggio che Orso potrebbe ripetere nel ritiro azzurro a Calafiori. A complicare le cose ci sono gli accordi con l’agente di Zirkzee e il contratto del numero 9 stesso: che potrebbero giocare in favore del Bologna, ma non è detto. Fino a fine luglio, Zirkzee sarà padrone di decidere il proprio destino, a fronte di una squadra che metta sul piatto del Bologna 40 milioni: 40 che diventerebbero 24 per il Bologna, a fronte del 40 per cento sulla futura rivendita da versare al Bayern. Questo entro luglio, perché poi sarebbe il Bologna a fare il prezzo, valutando Zirkzee 60-70 milioni di euro. L’agente di Zirkzee, Kia Joorobchian, chiede commissioni che si aggirano sui 10-15 milioni, che farebbero alzare il prezzo per le acquirenti a 50-55 milioni.

Meno della valutazione attuale del calciatore, ma tanti soldi per i club italiani, motivo per cui a oggi pare più probabile una soluzione inglese (oltre all’Arsenal lo vogliono Aston Villa, Newcastle) o il ritorno al Bayern, soluzione sulla quale il numero 9 nutre dubbi. Ma le richieste di commissioni potrebbero pure giocare in favore del Bologna, visto che i club dovrebbero spendere cifre di intermediazione elevate di cui non potrebbero rientrare. E’ ciò in cui sperano Orsolini e il Bologna, consapevoli che da agosto in poi, scaduti i termini della clausola tutto potrebbe cambiare, con offerte al club più alte e richieste di commissioni più basse. La partita è aperta e con l’entourage di Zirkzee il Bologna si incontrerà appena scelto il nuovo allenatore. Una cosa è certa: ridendo e scherzando Zirkzee non blinda la permanenza in rossoblù.