Un Bologna per stupire. Rebus Castro, Holm c’è

Lykogiannis non recupera: niente trasferta a Lisbona, per il greco, mister Italiano dovrà affidare nuovamente a Miranda la corsia sinistra di difesa.

Il tecnico potrebbe però risparmiare Castro per il match casalingo con la Fiorentina, incrocio fondamentale del prossimo turno di campionato: la tappa europea di Lisbona dovrebbe quindi rappresentare una nuova occasione per Dallinga.

Ma il turn over potrebbe allargarsi, visto l’impegno in programma domenica alle 15 al Dall’Ara.

Cresce Holm, che dopo Monza ha trovato una maglia da titolare anche allo Stadium contro la Signora: dopo due gare consecutive, non è da escludere che al Da Luz possa tornare Posch, considerato pure che De Silvestri non è in lista Uefa.

Come lui, pure Dominguez e Karlsson. Si aggiunga un Orsolini ai box, insieme a Aebischer, El Azzouzi e Cambiaghi.

Infermeria e lista offrono scelte obbligate a Italiano per le corsie laterali d’attacco, con Ndoye a destra e Iling a sinistra. Il tecnico rossoblù ha una sola alternativa: schierare Odgaard da esterno, con uno tra Iling e Ndoye. In virtù della coperta corta nel reparto, probabile che il Bologna scenda in campo contro il Benfica rinunciando a Odgaard sotto punta: peraltro, in Europa Italiano ha sempre preferito fin qui Fabbian sulla trequarti, per offrire più corsa e copertura al reparto di mediana e a maggiore ragione così dovrebbe essere anche domani.

Resta da capire se il tecnico punterà nuovamente sull’ex Inter o se proverà Ferguson in quel ruolo. Probabile l’impiego per lo scozzese, con la Champions che potrebbe essere utilizzata per aumentare minuti, condizione e intensità del centrocampista che il Bologna ha bisogno di ritrovare. Se l’impiego sarà sulla trequarti o in mediana, come già con il Lille lo chiarirà la rifinitura odierna, dal momento che c’è la possibilità che Italiano possa impiegare Ferguson al fianco di Remo Freuler.

Lo svizzero non è stato risparmiato neppure in Coppa Italia, è il perno attorno al quale ruota la mediana rossoblù, per capacità di reggere tatticamente, psicologicamente e fisicamente i tre impegni in una settimana e a lui non si rinuncerà neppure a Lisbona, salvo clamorose sorprese: sarà la partita numero 55 dell’anno solare dell’infaticabile e inamovibile Freuler, tra club e nazionale.

Resta da sciogliere il dubbio tra i pali, dove Ravaglia spera di ritrovare spazio, e in difesa, dove Casale e Erlic potrebbero concedere fiato a uno tra Lucumi e Beukema.

Oggi sarà il giorno delle scelte.