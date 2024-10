Un mister da primato. La gioia di Emery: "Gruppo maturo»

Tre partite, tre vittorie e altrettanti clean sheet: terza a pari punti con l’Arsenal in Premier League, l’Aston Villa si prende i tre punti e pure la vetta solitaria di Champions, aspettando le altre sfide. Un piede è già ai playoff, ma il club inglese inizia a sperare al passaggio diretto agli ottavi. Emery si gode risultato e momento e il percorso della squadra: "Quello che mi rende più felice è che la squadra sta diventando sempre più matura sotto ogni aspetto. Abbiamo avuto qualche difficoltà all’inizio, ma i ragazzi sono rimasti compatti, concentrati, hanno saputo soffrire e poi prendere in mano la gara. Siamo sempre stati in controllo, bravi negli uno contro uno a tutto campo. L’Europa è difficile, ma stiamo trovando nuove consapevolezze nei nostri mezzi e nuovi margini di crescita".

Emery scherza sul malumore di Duràn, al momento della sostituzione: "Ha fatto una buona gara, ha segnato prima di uscire. L’avessi saputo, avrei chiamato il cambio prima".

m. g.