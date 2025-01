Un rinforzo in mediana per Italiano. Piace Asllani: pista molto difficile

E’ partito Jesper Karlsson: è ufficiale il passaggio in prestito secco al Lecce dell’esterno offensivo svedese, sbarcato ieri in Salento. Con la sua uscita, il Bologna apre un posto in lista per il ritorno a fine mese di Cambiaghi. La maglia numero 10 rimarrà vacante, almeno per un po’, anche se il Bologna ha in mente almeno un acquisto per gennaio, un paio se ci saranno le condizioni. Saputo ha dato l’ok a eventuali investimenti che possano migliorare la squadra per la rincorsa all’Europa e il colpo la dirigenza medita di piazzarlo a centrocampo. Coi rientri di Aebischer ed El Azzouzi, almeno uno tra i centrocampisti a disposizione è di troppo. Il nazionale marocchino è ai box da sei mesi e non può dare garanzie sul quando ritroverà la condizione e neppure ci sono certezze sul fatto che possa trovare una sistemazione in prestito. Anche Aebischer rientra dopo due mesi di stop, Urbanski non intende rinnovare e si guarda attorno, con l’agente convinto di portare un’offerta all’altezza entro fine mese e pure Moro non è intoccabile.

Si aggiunga che Pobega è alla seconda espulsione ed ecco che è proprio in mediana che la dirigenza vorrebbe regalare al tecnico un’alternativa di livello. E’ stato proposto il brasiliano Arthur Melo (28 anni), ex Liverpool, Barcellona e Fiorentina e fuori rosa alla Juve nonostante i 5 milioni netti di ingaggio fino al 2026. Se i bianconeri dovessero muoversi per Urbanski, se ne potrebbe parlare, anche perché alla corte di Italiano approderebbe con ingaggio pagato parzialmente dalla Juve. Se l’Inter dovesse aprire al prestito di Kristjan Asllani (22, appena 288 minuti in campionato), l’albanese sarebbe pedina più che gradita, ma al momento la soluzione pare complicata. Anche per questo Sartori e Di Vaio hanno avuto contatti con lo Spezia per Salvatore Esposito (24). Piace Barrenechea (23) dell’Aston Villa, ma sta trovando spazio con continuità a Valencia e difficilmente si muoverà. E’ caccia al rinforzo a centrocampo.

Ma potrebbe esserci la possibilità di regalare a Italiano un acquisto tra gli esterni d’attacco. Dominguez sta esplodendo, Orsolini e Ndoye sono due certezze e Odgaard ha dimostrato di poter giocare con profitto anche sull’esterno. Ma è dietro la punta che ha svoltato la stagione sua e del Bologna, in più Cambiaghi avrà bisogno di tempo per tornare in condizione. C’è pure Iling-Junior, che però non sta trovando impiego e medita di chiudere a gennaio la sua esperienza in prestito per tornare all’Aston Villa e trovare con un altro prestito l’impiego che qui non ha trovato. In più ci sono sei gare ad attendere il Bologna tra la ripresa con la Roma, in programma il 12, e fine gennaio. Per questi motivi, altre cessioni saranno programmate nella seconda parte del mese. Ma da gennaio in poi, saranno 17 le gare in agenda, che potrebbero diventare 19 se il Bologna arrivasse in fondo alla Coppa Italia. Troppi i 26 giocatori di movimento attualmente a disposizione. Anche per questo, oltre che per motivi di lista il Bologna deve sfoltire almeno altre 2-3 pedine, prima di tentare uno o due colpi.