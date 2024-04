Un Saelemaekers d’autore: gol e assist: "Momento magico, la città vive per noi"

Si era sbloccato al Dall’Ara con il Sassuolo, dopo una lunga attesa. Ma la sensazione è che ora che i punti valgono doppio e che le partite pesano, a mano a mano che il traguardo si avvicina, stia alzando il livello delle prestazioni. Aveva contribuito a svoltare la trasferta in casa dell’Atalanta, conquistando il rigore del momentaneo 1-1. Questa volta si è messo in proprio, con il gol che ha chiuso la partita già all’intervallo e l’assist per i titoli di coda. Il Bologna spiega le ali: con il gol di Orsolini che stappa la gara e soprattutto con il gol e l’assist per Alexis Saelemaekers, l’uomo a caccia della Champions insieme con il gruppo, ma pure del riscatto del prestito da parte del Milan.

Un gol da stropicciarsi gli occhi, quello del belga, che aveva già fatto impazzire la Salernitana con la maglia del Milan (secondo gol ai granata da parte di Saelemaekers) e all’andata. Questa volta l’ha mandata al tappeto con un bolide di collo esterno dal vertice sinistro dell’area della Salernitana che si insacca nel sette.

"La mia rete? Ho visto spazio e ho colto l’opportunità, è andata bene – spiega il belga – sono contento".

E felice lo è a Bologna: "L’anno scorso al Milan non giocavo con continuità, con lo staff tecnico abbiamo lavorato tanto e ringrazio tutti perché oggi mi sento al cento per cento".

La sensazione è che resterebbe volentieri in questo Bologna da Europa e con la Salernitana non ha perso l’occasione di lanciare il segnale. Caccia alla Champions e alla riconferma e ora nel mirino c’è pure il terzo posto della Juventus. Il tempo dei sogni è finito, è tutto vero e gli occhi sono ben aperti. Il Bologna non si nasconde più e la conferma, dopo il 3-0 sulla Salernitana, arriva proprio da Saelemaekers.

"Certo che la guardiamo la classifica. Ma è importante lavorare al massimo ogni giorno".

Lo ha fatto durante la sosta Saelemaekers e con lui chi è rimasto a Casteldebole. Richiamo atletico e il risultato si è visto, con il belga che ha macinato chilometri, senza perdere lucidità. Gol da stropicciarsi gli occhi, certo. Ma è l’assist di tacco per Lykogiannis a cui tiene di più. E il motivo è presto detto, nonché uno dei segreti di questo Bologna: "Lykogiannis meritava il gol ha fatto vedere tutte le sue qualità e sono contento per lui".

Nella gioia per un compagno c’è tutto il senso di quanto sia gruppo il Bologna, del piacere che ciascun rossoblù ha di giocare per i compagni. E il risultato non può che essere uno soltanto: "Viviamo un momento speciale. Abbiamo tutta la città al nostro fianco che tifa per noi e questa atmosfera magica si è vista in campo".

Ancora una volta. La corsa e il volo continuano. E Saelemaekers prova a pensare anche a cosa sia ulteriormente perfettibile: "Il secondo tempo è stato un po’ più complicato perché abbiamo abbassato il ritmo".

La concentrazione però è rimasta ai massimi livelli: "L’importante è che non abbiamo preso gol", per la seconda gara consecutiva dopo quella di Empoli.