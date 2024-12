Una prestazione da giganti. Castro, una gemma con il tacco. Senza paura il niño Dominguez. Beukema, un anticipo d’autore

Skorupski 6 Primo tempo di assoluto controllo con la perla della respinta di istinto sulla volée ravvicinata di Vlahovic al 47’. Nella ripresa sui due gol bianconeri non può davvero nulla.

Holm 6 Primo tempo a passo felpato. Il colpo di classe è la palla geniale che libera Ndoye davanti a Perin nell’azione dell’1-0. Nella ripresa rischia grosso nel finale quando va in scivolata su Mbangula, sfiorando il penalty. Però la sua è una prova di sostanza.

Beukema 6,5 Vlahovic al rientro dopo l’infortunio nel primo tempo è un po’ arrugginito, ma quando al 40’ l’olandese ne perde la marcatura ci pensa Pobega a metterci una pezza. E’ l’unica vera macchia dell’olandese che poi irrompe sulla scena con il sontuoso anticipo che da il la all’azione del 2-0 firmato dallo stesso Pobega.

Lucumi 6,5 Una ‘lucumata’ in avvio non sfruttata da Conceicao e poi il solito fatturato top di rincorse, muri e respinte. Spettacolare il volo di testa con cui al 35’ salva in tuffo il sinistro velenoso dello stesso Conceicao. Nel finale non ha colpe sulla progressione di Vlahovic che serve a Mbangula il pallone del beffardo 2-2.

Freuler 6,5 Altro passo e altra esperienza rispetto ai dirimpettai. Per dire: si mangia Fagioli a cena perdendolo solo una volta nel primo tempo. Puntualità svizzera.

Pobega 7 Va a sporcare tutti i palloni dei centrocampisti di Motta e poi firma il gol del 2-0 infilandosi con la freddezza dell’attaccante nel corridoio che gli spalanca la genialata di Castro.

Odgaard 6,5 Mette il naso neella contesa quando Miranda al 25’ lo pesca nelle praterie e Kalulu va ad interrompere la sua corsa: più ammonizione che espulsione, ma la sostanza è che il danese ancora una volta non tradisce nel ruolo di guastatore avanzato.

Dominguez 6 Una calda e una fredda. All’inizio ci mette un po’ a carburare ma il suo secondo tempo è in crescendo. Purtroppo si perde la sovrapposizione di Danilo nel gol del 2-1 firmato da Koopmeiners, ma non si arrende e reagisce.

Castro 7 Fa girare tutta la fase offensiva. E il colpo di tacco per Pobega è una tela d’autore.

Fabbian 5,5 Assai peggio di Odgaard.

Dallinga 5 Come non averlo. Moro 6 Qualcosa di diligente. Iling-Junior 5,5 Ci mette del suo nel pasticciaccio finale.

Posch sv

Allenatore Italiano 6,5 Magistrale per un’ora, rivedibile forse nei cambi. Ma per un’ora va ad insegnare calcio in faccia a Thiago. Con la beffa finale resta la certezza di un gruppo in grande crescita.

Voto squadra 6,5

Massimo Vitali