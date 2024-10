Una prova di sostanza. Freuler e Moro, diga e regia. Skorupski regala sicurezze. Ndoye sgomma sulla sinistra

Skorupski 7 Dopo 3 minuti con la mano toglie dalla porta la minaccia di Piccoli sporcata dalla deviazione di Lucumi, sventando così una partenza con l’handicap. Nella ripresa, quando il Cagliari sotto di due gol si sveglia, salva la porta con due mezzi prodigi. Tre interventi che pesano come i gol di Orsolini e Odgaard.

De Silvestri 6 Con gamba, mestiere e sofferenza finale (oltre che con la fascia di capitano al braccio) tiene alla larga molti pericoli. Unico precedente da titolare in stagione il 22 settembre a Monza: e furono altri tre punti. Nel dubbio partita numero 435 in serie A.

Beukema 6,5 Dei due centrali è quello che soffre meno le rare accelerazioni di Piccoli. Nella ripresa duella e si prende un giallo.

Lucumi 6,5 Nel primo tempo Piccoli gli va via una sola volta ma spara a salve. Nel complesso un’altra prova di sostanza, anche da ‘regista’ aggiunto quando sale palla al piede a supporto della manovra.

Freuler 6,5 Il solito metronomo che, dopo i primi cinque minuti di smarrimento collettivo, prende per mano i compagni e li traghetta nella terra di Scuffet. Nel finale Italiano lo toglie per farlo rifiatare: e questa è una notizia.

Moro 6,5 Nel 4-2-3-1 che Italiano disegna sul campo è un partner efficace per Freuler. Al 35’ ha il grande merito di rubare il pallone da cui nasce l’1-0 di Orsolini. Meno geometria e più interdizione: svolge bene il compito che gli assegna il tecnico.

Odgaard 7 Il danese tagliato con l’accetta prima si sporca i calzoncini col famoso lavoro sporco di raccordo tra il centrocampo e Castro, poi con una sciabolata velenosa punisce un distratto Scuffet. Secondo gol di fila in campionato dopo quello al Genoa.

Ndoye 6,5 Siamo alle solite. Quando accende lo scooter e sgasa non lo prende nessuno. Ma la volta in cui ha il pallone per tramutarsi in bomber sembra voler ricordare a tutti che il gol non è affar suo.

Castro 6 E’ raro che un centravanti che non tira mai in porta arrivi alla sufficienza: merito del sacrificio e del velo che propizia l’1-0 di Orsolini.

Pobega 6 Diligente, fa il compitino.

Fabbian 6 Porta fisicità nel finale.

Posch 6 Pochi minuti, ma utili. Holm sv

Dallinga sv

Allenatore Italiano 7 Paga la mossa di confermare Odgaard da ‘rifinitore’. Partita sempre in pugno e tre punti che riportano serenità a Casteldebole.

Voto squadra 7

Massimo Vitali