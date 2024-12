Urbanski ed Erlic verso l’uscita. Spunta Martinez Quarta per Italiano

Kacper Urbanski chiede la cessione: e il Bologna è pronto a valutare offerte. Ma pure l’agente di Martin Erlic si sta muovendo. II club rossoblù versò in estate 7 milioni più uno di bonus al Sassuolo per l’acquisto del nazionale croato, che ha però confermato la fragilità muscolare: complici un paio di infortuni e la solidità di Beukema e Lucumi ha capito che difficilmente troverà spazio e vorrebbe trovarne. Fiorentina e Parma hanno sondato il terreno e l’agente ha fatto sapere che conta di portare un’offerta nel giro di due settimane. No al prestito: è stata la risposta del Bologna, ma sì all’intenzione di valutare un’operazione, con la consapevolezza che Erlic andrà sostuito.

Piace il capitano della nazionale Under 21 danese e del Velije Oliver Provstgaard (21), ma la concorrenza del Lecce e di club olandesi e tedeschi racconta come a oggi non ci siano certezze. Il danese è mancino e di prospettiva e il Bologna cercherà di mettersi in prima fila, anche perché in estate è conscio che sarà difficile resistere all’assalto per Lucumi, per il quale i rumors di interessamenti di Atletico, Napoli, Inter, e club di Premier si sprecano. Ma c’è pure un’altra possibilità, filtrata nelle ultime ore da Firenze. Con Palladino, Martinez Quarta (28 anni) è abbonato alla panchina. L’argentino era il goleador aggiunto (8 gol nella scorsa stagione) dei viola di Italiano. Ed è pure dai difensori che Italiano cerca ulteriori sbocchi per un Bologna che ha trovato regolarità alla voce gol tanto in attacco quanto a centrocampo, nell’ultimo periodo. E allora si può cercare di capire, al netto della necessità di centrali da parte del Parma, se sia orchestrabile o meno uno scambio tra Erlic e Martinez Quarta, che hanno due anni di differenza (il croato è di due anni più giovane) e una valutazione non troppo distante. Si vedrà, è un’opzione, che l’argentino piaccia a Italiano intanto è una certezza, come pure che in caso di uscita di Erlic la dirigenza sostituirà il centrale: da capire se con una promessa, data la presenza di un Casale in crescita, ma comunque in prestito con riscatto che diventerà obbligato solo in caso di qualificazione all’Europa, o con un giocatore finito come Martinez Quarta.

Intanto si guarda in giro Kacper Urbanski. La partita del rinnovo del polacco è ferma. Di più: il talento non rinnoverà, oltre l’estensione al 2026 da poco comunicata dal Bologna, che ha fatto valere un’opzione unilaterale a proprio vantaggio presente sul contratto. In estate sarà a un anno dalla scadenza: cederlo sei mesi prima comporterebbe la possibilità di incassare qualcosa in più. Se arriveranno offerte attorno ai 10 milioni, Urbanski potrà partire, anche perchè Odgaard, Ferguson e Fabbian possono occupare il ruolo di trequartista. Lui lo ha chiesto e sarà accontentato se arriveranno offerte all’altezza: l’agente lavora con Juventus (che offre Arthur Melo), Premier e Germania.