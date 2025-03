Venezia-Bologna 0-1, Orsolini regala la quinta vittoria consecutiva

Bologna, 29 marzo 2025 – Bologna forza cinque. I rossoblù di Vincenzo Italiano soffrono contro un Venezia mai domo e bravo ad essere compatto. La decide Orsolini nel secondo tempo con uno dei suoi gol in acrobazia che vale l’undicesimo centro in stagione per lui e i tre punti per la sua squadra che vola a 56 punti e quarto posto confermato.

Nelle ultime quattro partite tutte le grandi transitate al Penzo avevano faticato, dalla Lazio all’Atalanta passando per il Napoli e anche in questo caso la squadra di Eusebio Di Francesco si rivela un avversario ostico tra le mura amiche.

La partita comincia con le squadre che si studiano, con lanci lunghi a scavalcare il centrocampo per provare a trovare la superiorità sulle fasce. Tanti i palloni toccati in particolare da Skorupski, con il gioco spezzettato e un po’ di imprecisioni di troppo. Il Bologna prova a farsi vedere in attacco, con un cambio di velocità di Orsolini che si accentra e poi scarica su Miranda, cross del giocatore spagnolo e Odgaard che manca però l’impatto con il pallone.

Poi ci prova anche Cambiaghi che con la sua velocità e le sue sterzate prova a far male dalla fascia, trovando però l’opposizione della difesa dei lagunari e poi di Radu che blocca la conclusione dell’ex Empoli. Al 13’ poi è Dallinga a concludere a rete ma il suo tiro di prima intenzione su assist di Orsolini si spegne ampiamente fuori.

E’ evidente come la squadra di Eusebio Di Francesco giochi in maniera molto compatta, con l’allenatore che ha preparato il match in maniera attenta proprio per non lasciare spazi alle incursioni dei giocatori rossoblù. Alla mezz’ora c’è un primo sussulto anche per il Venezia, con un buon contropiede innescato da Busio, palla per Zerbin che riceve palla da un compagno da terra e sfida a tu per tu Skorupski ma la sua conclusione viene respinta con un grande riflesso proprio dal portiere polacco. I rossoblù provano a rispondere con Orsolini ma la sua conclusione dopo il classico movimento a rientrare è troppo debole per impensierire Radu sul proprio palo.

La squadra di Italiano continua a faticare a trovare gli spazi giusti per mettere davvero in difficoltà il Venezia e allora i lagunari hanno ancora un’altra occasione con Idzes di testa che mette di poco a lato sull’invito da punizione di Kike Perez. E da angolo sul ribaltamento successivo si fa vivo di nuovo anche il Bologna, con un colpo di testa di Beukema, tutto solo in area piccola. A tempo quasi scaduto è ancora Orsolini a provare a creare un pericolo ma Radu è bravo in uscita bassa e poi con una respinta sempre da terra dopo aver lasciato i pali sguarniti. E’ l’ultima azione del primo tempo, con Di Bello che manda poi le squadre negli spogliatoi con il punteggio bloccato ancora sullo 0-0.

Le squadre tornano sul rettangolo verde senza cambi ma con un piglio diverso da parte del Bologna che dopo pochi minuti sblocca il risultato grazie ad una prodezza di Orsolini: è il 48’, Miranda dalla difesa lancia lungo per Dallinga che lavora il pallone, lo protegge e poi scarica per Cambiaghi, con l’esterno ex Empoli che cambia totalmente il gioco pescando il numero 7 del Bologna tutto solo in area che al volo di piattone sblocca il match lasciando Radu senza scampo.

Ennesimo assist di Cambiaghi che continua a confermare il suo ottimo momento di forma dopo il lungo stop per l’infortunio. Il Venezia prova a rendersi pericoloso con le palle inattive e al 57’ una sfera a mezza altezza viene bloccata in due tipi da un’uscita coraggiosa di Skorupski a neutralizzare l’occasione. Passano i minuti e i rossoblù cominciano a giocare in maniera più distesa, con una nuova occasione per Orsolini dopo un’azione insistita del Bologna ma la palla si spegne alta sulla traversa. Italiano prova a cambiare qualcosa, inserendo Ndoye per Cambiaghi.

Al 69’ c’è un brivido per Skorupski e compagni, con Yeboah che tocca nello stretto per Busio che di prima a giro cerca il secondo palo ma la sua conclusione esce di poco nel sussulto del Penzo. Ancora il portiere polacco protagonista dopo qualche minuto che a tu per tu con il neo entrato Yeboah ci mette una mano deviando in angolo il tentativo di pallonetto del giocatore di Eusebio Di Francesco.

Italiano allora prova a coprirsi e inserire forze fresche, mandando in campo Holm per l’ammonito Calabria e poi Pobega per Freuler. Al 78’ fuga di Ndoye poi steso con la punizione battuta dritta in porta da Orsolini con Radu però attento e abile nel bloccare. Proprio il numero 7 dei rossoblù viene poi colto da crampi, con Italiano che approfitta per effettuare due cambi, mandando in campo Fabbian per Dallinga e Pedrola, al debutto in rossoblù, per Orsolini.

Proprio lo spagnolo ex Barcellona prova a sfruttare la sua freschezza e gli spazi creati dagli avversari con due conclusioni nel giro di poco tempo, una fuori misura e l’altra murata. Il Bologna rimane concentrato e tiene il pallone lontano dalla porta il più possibile, lasciando passare i minuti sul cronometro e provando ad affondare quando possibile. Quando scadono anche i 5’ di recupero si alzano i pugni al cielo di Beukema e compagni. Laddove in tante erano state fermate, passano i rossoblù di Italiano che vanno a 56 punti in classifica. Al

Penzo termina 1-0 grazie ancora una volta a Orsolini. Ora testa al Napoli, con la sfida ai partenopei in programma al Dall’Ara lunedì 7 aprile.

Il tabellino

Venezia-Bologna 0-1

VENEZIA (3-5-1-1): Radu; Schingtienne, Idzes, Candè; Zerbin, Kike Perez, Busio (43' st Duncan), Doumbia (21' st Condè), Ellertsson (21' st Haps); Oristanio (21' st Yeboah); Fila (27' st Gytkjaer). In panchina: Joronen, Grandi, Zampano, Marcandalli, Bjarkason, Sagrado, Carboni, El Haddad. Allenatore: Di Francesco.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Calabria (28' st Holm), Beukema, Casale, Juan Miranda; Ferguson, Freuler (28' st Pobega); Orsolini (37' st Fabbian), Odgaard, Cambiaghi (21' st Ndoye); Dallinga (37' st Pedrola). In panchina: Bagnolini, Ravaglia, Erlic, Moro, El Azzouzi, Aebischer, Lucumi', Dominguez. Allenatore: Italiano.

ARBITRO: Di Bello di Brindisi 6.

RETE: 3' st Orsolini.

NOTE: pomeriggio sereno, terreno in perfette condizioni. Ammoniti Zerbin, Calabria, Kike Perez, Condè, Idzes. Angoli 2-3. Recupero: 1', 5'.