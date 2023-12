Verso la squalifica. La Procura federale Figc va giù pesante con Thiago. Lui: "Tutto ok con gli arbitri»

Violazione dei principi di lealtà, correttezze e probità. Violazione del codice deontologico degli allenatori, nonché condotta antisportiva. Di già che c’erano gli ispettori della Procura della Figc potevano imputare a Motta anche i 22 punti in classifica, che aggiunti ai due lasciati sul campo a Lecce (nel modo poco limpido che tutti sanno) oggi avrebbero significato quarto posto a braccetto con Roma e Napoli. Sta di fatto che la Procura federale con Thiago ha intenzione di usare la mano pesante.

Il tutto mentre il tecnico, ieri a Roma nella sede del Coni dove ha ricevuto il premio ‘Andrea Fortunato’, cerca di smorzare i toni:"Non penso di avere un rapporto complicato con gli arbitri. Anche dopo Lecce ho detto che certi arbitraggi devono essere di esempio, penso a chi ci ha arbitrato col Torino. Parlo di fatti e questa è la mia opinione su cose che ho visto. Ma non cerco polemica".

Cerca invece indizi per il deferimento la Procura della Figc. Nel corposo avviso di chiusura indagini recapitato ieri al tecnico e, per responsabilità oggettiva, al Bologna compare una lista di violazioni quasi più lunga di quella presentata qualche giorno fa al tecnico della Roma José Mourinho per le frasi in libertà contro Marcenaro e Berardi. E così il Bologna-Roma del 17 dicembre al Dall’Ara rischia di diventare il ‘derby’ dei deferiti. Se infatti gli 007 federali decideranno di far scattare il deferimento per Motta all’italobrasiliano verranno contestati la violazione degli articoli 4 (principi di lealtà, correttezza e probità) e 23 (dichiarazioni lesive) del codice di giustizia sportiva, nonché l’articolo 37 del regolamento del settore tecnico (norme di comportamento e deontologia professionale). A partire da ieri Thiago ha sette giorni di tempo per decidere se essere ascoltato dalla Procura o presentare una memoria difensiva. A quel punto l’organismo giudicante della Federcalcio deciderà se archiviare o far scattare il deferimento.

Che cosa aveva detto Motta di così grave nel dopo gara di Lecce? "Doveri è un grande arbitro, ma doveva far finire prima la partita". Più pesanti le parole contro il Var Nasca (che lunedì farà il Var in Cagliari-Sassuolo): "Oggi ne ha combinata un’altra delle sue. Nelle sue mani il Var da strumento positivo diventa un’arma. E sempre contro le mie squadre: si vede che sono sfortunato". Per gli ispettori federali basta e avanza per avvicinare la lente sul tecnico rossoblù.

Motta e il Bologna hanno già investito il legale di fiducia Mattia Grassani del compito di difendere i loro interessi nel contenzioso. Vista la corposità delle violazioni contestate all’allenatore è difficile immaginare che nei prossimi giorni la Procura faccia retromarcia. A Casteldebole, dove l’ad Fenucci nei giorni scorsi aveva provato a parare il colpo, sanno che l’ipotesi più probabile è quella del deferimento. A quel punto la sanzione per il tecnico potrebbe essere doppia: multa pecuniaria e squalifica. Lo stop in panchina, però, visto l’iter dell’eventuale deferimento, scatterebbe non prima di Natale. Tradotto: con Salernitana, Roma e Atalanta Thiago dovrebbe accomodarsi regolarmente in panchina. Poi arriverà la sentenza.

Nell’attesa, continuano i rumors sul suo futuro. "Io al posto di Mou? Ho grande rispetto per lui, la Roma ha un grande allenatore e spero che continui per tanto tempo perchè la Roma e lui stanno bene insieme – ha dribblato Motta –. Io penso al Bologna, ad aiutare club, tifosi e giocatori a perseguire i nostri obiettivi".