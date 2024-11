Veterani in lutto. Addio a Cocchi, il presidente

I Veterani del Bologna piangono la scomparsa del loro presidente, Roberto Cocchi. Era ricoverato da tempo all’ospedale di Bentivoglio, ma non aveva perso la voglia di sorridere e di coordinare i suoi ragazzi, i Veterani, con i quali organizzava partite, amichevoli, eventi. Per tenere alto il vessillo rossoblù, per dare una mano, con iniziative benefiche, a chi ne aveva bisogno. Roberto, 83 anni, già da un po’ di tempo, aveva manifestato la volontà di avere un ruolo più defilato, per dar spazio a un presidente più giovane. Sempre pronto ad aiutare il prossimo, con un modo di fare garbato. Lascia Paola e il ricordo di una persona per bene che amava visceralmente i colori rossoblù.