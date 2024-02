Vigiani, che batosta. Buio Primavera: 0-7. Karlsson: "Punto a giocare in serie A»

Debacle totale. La primavera rossoblù esce dalla tana della capolista Inter con le ossa rotte e l’umore sotto i piedi: 7 a 0 il fragoroso risultato finale, con la formazione di Chivu in controllo della gara dall’inizio alla fine e anzi, agevolata ulteriormente a inizio ripresa quando Pessina, portiere rossoblù, ha guadagnato anzitempo la via degli spogliatoi provando a mettere una pezza sull’errore di Hodzic. Monologo nerazzurro: Kamate sugli scudi con una tripletta, completano l’opera Stankovic, Sarr, Akinsanmiro e Mosconi. Nulla da fare per il Bologna di Vigiani, timidamente offensivo nel primo tempo e completamente stravolto nella seconda frazione di gara. Il Frosinone continua a macinare punti, servirà guardarsi alle spalle in classifica visto l’attuale penultimo posto.

Chi ancora non ha avuto modo di esordire con la primavera è invece Kazper Karlsson, arrivato negli ultimi giorni di mercato dall’Halmstad e approdato in rossoblù a titolo definitivo. Il centrocampista classe 2005 si è raccontato ai microfoni di Fotbollskanalen: "Il Bologna pratica un calcio molto divertente, all’interno del quale sono convinto potrò crescere. Sono molto attratto dal loro progetto. In estate cercherò di competere sul serio in prima squadra e in questo semestre mi occuperò di tutto, in primis della lingua. La velocità di inserimento dipenderà da me". Idee chiare, Motta lo terrà sotto osservazione.

Giacomo Guizzardi