Villa promuove tutti: "Bologna, sei Mitico. E ora prendiamo la Juve"

Renato Villa, quando ad agosto Motta da Utrecht parlò di un Bologna che "oggi non può competere in serie A" lei ci disse di condividere pienamente le preoccupazioni dell’allenatore. "Vero: e lo ridirei. Ma quello era tutto un altro Bologna e nessuno, a cominciare da Motta, poteva sapere che giocatori di valore sarebbero arrivati".

Giocatori da Champions?

"Rispondo con una domanda: quando nell’87 Corioni trapiantò nel Bologna il suo Ospitaletto individualmente, escluso Pecci, eravamo una squadra che potesse dominare e stravincere il campionato di serie B? No, ma è quello che successe".

Dove vuole arrivare?

"Che Sartori in questi due anni ha portato giocatori di spessore e Motta sul campo ha fatto un grande lavoro, ma la cosa che più salta agli occhi quando vedi giocare questo Bologna è la forza del gruppo. In questo rivedo pari pari il mio Bologna".

Uno per tutti, il Mitico Villa, e tutti per uno.

"Io cercavo solo di trasmettere il mio spirito, mi mettevo a disposizione, davo una mano ai compagni e ricordavo a tutti che per vincere dovevamo essere un corpo unico. E funzionò: fu decisivo per vincere il campionato di B, per salvarci in A e poi per andare in Europa".

Oggi sta accadendo qualcosa di simile.

"Oggi vedi questi ragazzi giocare e capisci che nello spogliatoio c’è quella stessa chimica. Lo vedi da come festeggiano un gol anche quelli che non giocano, da come tutti restano sul campo a fine partita per mezzora ad abbracciare i tifosi. Ma ci sono anche tanti valori tecnici dentro questo Bologna".

Il più importante?

"Aver dato a Motta una squadra dove non esistono titolari e riserve: semplicemente per ogni ruolo ci sono due giocatori di valore e intercambiabili. Prendete la difesa: tra Beukema, Lucumi e Calafiori uno deve stare fuori, ma chiunque giochi non fa mai rimpiangere quello che va in panchina".

Con la Salernitana ricomincia la difesa a un quarto posto che oggi fa gola a molti.

"Se fossi in Motta non affronterei le nove partite che restano con l’idea di dover amministrare il vantaggio sulle inseguitrici. Nei panni di Thiago alla squadra direi: la Juve è solo cinque punti davanti a noi e abbiamo lo scontro diretto al Dall’Ara, perché non puntare al terzo posto?".

Bologna no-limits. Eppure in estate...

"Sfido chiunque a pensare che fossero questi gli obiettivi. Nella mia testa arrivare settimi-ottavi sarebbe stato un gran bel risultato e penso che anche Saputo e i dirigenti la pensassero così".

Bologna lepre e tutti gli altri a inseguire. Chi teme di più tra Roma, Atalanta e Napoli?

"La Roma: ma di nuovo per la forza del gruppo. Si ha l’impressione che, al di là dei valori tecnici, De Rossi sia riuscito a tirar fuori dai suoi giocatori quel qualcosa in più che li fa sempre andare oltre l’ostacolo".

Da difensore a difensore: quanto è forte Calafiori?

"Sta facendo una bellissima stagione, ma nel calcio la cosa più difficile è confermarsi. Io spero che a giugno resti e se poi fa un’altra stagione come questa allora sì che il suo valore diventa inestimabile. Detto che non tocca a me rubare il mestiere a Sartori, che all’Atalanta ha venduto calciatori a cifre impensabili".

A proposito di giugno: Motta resta o saluta?

"Se gli arriva una proposta da una grandissima squadra, parliamo di Psg, Juve, Inter e via discorrendo, è nell’ordine delle cose che la accetti. Ma è il primo a sapere che se resta a Bologna fa qualcosa che i tifosi ricorderanno per decenni".

Nel frattempo Orsolini in azzurro gioca poco, ma lascia sempre il segno.

"Il suo filtrante, con tunnel, per il gol di Barella è una giocata pazzesca. Ci metto anche Fabbian, che segna anche in Under 21. E dico che non mi sorprenderei se a giugno Spalletti chiamasse entrambi all’Europeo".

Chi è il ‘Mitico’ di questo Bologna?

"Nonostante i ruoli e le caratteristiche molto diverse mi viene in mente Ferguson. Uno che in campo incarna alla perfezione il ruolo di trascinatore".