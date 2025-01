VINCE L’INTER 1-0. Primavera, crisi nera. Fuori anche in Coppa. E’ l’ottavo ko di fila

INTER

1

BOLOGNA

0

INTER: Calligaris; Aidoo, Garonetti, Aleziou (14’st Maye), Motta (33’st Cocchi); Venturini, Cerpelletti (33’st Zanchetta), Berenbruch (14’st Topalovic); De Pieri, Lavelli, Zouin (43’st Mosconi). A disp. Zamarian, Spinacce, D. Mora, Re Cecconi, Romano. All. Zanchetta.

BOLOGNA: Pessina; Puukko (1’st Nesi), De Luca, Markovic (14’st Papazov), Baroncioni; Nordvall (27’st Gattor), Velilles; Longoni (14’st Tonin), Libra, Ravaglioli; Castaldo (36’st Tordiglione). A disp. D’Autilia, Mangiameli, Di Costanzo, Oliviero. All. Rivalta.

Arbitro: Tona Mbei di Cuneo.

Rete: 17’pt Venturini.

Note: ammoniti Aidoo, Zanchetta, Maye, Velilles.

Bologna sconfitto anche in Coppa Italia ed eliminato dall’Inter, che vola ai quarti di finale. A condannare i rossoblù all’ottavo ko consecutivo, dopo i sette collezionati in campionato, un gol di Venturini, poco dopo il quarto d’ora di gioco. Domenica (ore 12.30), il delicato scontro diretto in casa del Monza, a pari punti con i ragazzi di Rivalta in zona playout.

Giovanni Poggi