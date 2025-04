Vincenzo Italiano prepara la sfida contro il Napoli: scelte in difesa e attacco

Undici da battezzare e non solo alla voce centravanti. Una cosa è sicura: i sei giorni tra la Coppa Italia di Empoli e la sfida di campionato di domani notte col Napoli non costringono Vincenzo Italiano a soppesare le forse rossoblù col bilancino del farmacista. In difesa, davanti a Skorupski (l’ipotesi Ravaglia è sempre potenzialmente valida, ma panchinare lo Skorupski di oggi è arduo) la coppia dei centrali sarà formata dai titolarissimi Beukema e Lucumì, mentre sulle corsie esterne Holm e Miranda sembrano in vantaggio, rispettivamente, su De Silvestri e Lykogiannis. A proposito di terzini: come procede la convalescenza di Calabria? Venerdì notte il difensore rossoblù, presente alla Segafredo Arena per la sfida di basket tra Virtus e Olimpia, a Sky Sport ha raccontato: "A Venezia mi è andata bene, perché l’intervento è stato involontario ma brutto. E’ la classica distorsione alla caviglia che ha interessato anche i ‘legamentini’: dopo le prime tre settimane vedremo giorno dopo giorno. Salterò Napoli e Atalanta, poi vedremo come starò per le gara di campionato con l’Inter e per il ritorno di Coppa Italia con l’Empoli. Non dico nulla...". Ma di sicuro proverà a bruciare le tappe.

Osservato speciale anche Casale, che lamenta un affaticamento muscolare: presenza tra i convocati col Napoli a rischio. A centrocampo Italiano deve scegliere tra Ferguson e Pobega (che è in diffida) la spalla di Freuler. In attacco invece, confermato l’Odgaard in versione ‘sottopunta’, solita abbondanza sulle fasce: Orsolini e Ndoye sono una spanna davanti a tutti, Dominguez e Cambiaghi inseguono e anche Pedrola, a partita in corso, avanza la propria candidatura. Ingorgo all’Italiano.

