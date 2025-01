Vittoria in Champions League, le pagelle del Bologna: Ndoye imprendibile sulla fascia

Holm 6 Scellerata la trattenuta plateale in area della maglia di Anton che al 13’ manda i rossoblù in apnea. Di ‘prese’ così in area se ne vedono tante ma resta una grave ingenuità. Da lì in poi però confeziona un partitone.

Beukema 6,5 Pilota sicuro una difesa che non corre mai grandi rischi.

Lucumi 5,5 Al 7’ ‘accompagna’ la caduta in area rossoblù di Beier ma senza commettere fallo. Al 60’ gli si spegne la luce e commette un fallo sciocco da giallo su Beier: Italiano per evitare guai peggiori lo toglie.

Lykogiannis 7 Dopo una manciata di minuti Duranville lo svernicia. Il resto è controllo totale della partita, impreziosito da due pennellate da cui nascono i due gol rossoblù.

Freuler 6 Dopo il primo quarto d’area di affanni collettivi riemerge con mestiere. Ammonito, Italiano lo toglie.

Dan Ndoye dribbla Julien Duranville: lo svizzero è stato imprendibile (Alive)

Pobega 6,5 Cerca di dare fisicità al reparto: ci riesce senza cadere negli errori di concentrazione del recente passato.

Orsolini 6,5 Nel primo tempo è di gran lunga il migliore dei rossoblù. Palloni invitanti per Ndoye e Ferguson, una stoccata che esalta i riflessi di Kobel e un altro sinistro fuori bersaglio di poco. Poi lo tradisce il flessore destro, che già gli fu fatale il 3 dicembre in Coppa Italia col Monza. Esce in lacrime.

Ferguson 6,5 Nel primo tempo ha un pallone da indirizzare verso la porta e sbaglia di poco la volée. Martellante fino all’ultimo.

Ndoye 7,5 Notte da protagonista assoluto. Quelli del Borussia gli vedono solo la targa: tutti lasciati sul posto.

Iling-Junior 7 Quasi fastidioso per gli errori che commette quando subentra all’infortunato Orsolini. Nella ripresa riemerge ed entra nella storia per il gol-vittoria della prima gioia piena in Champions.

Odgaard 7,5 Impatto devastante. Assist per il gol di Dallinga, un paio di conclusioni sprecate ma senza il suo ingresso probabilmente non sarebbe finita così.

Casale 6 La concentrazione che serviva.

Moro sv

Allenatore Italiano 8 E’ il demiurgo di una squadra che domina l’ultima finalista di Champions. Azzecca l’undici iniziale ma soprattutto azzecca i cambi, Odgaard e Dallinga su tutti, che ‘spaccano’ la partita. Da molte settimane non sbaglia un colpo. Voto squadra 7,5