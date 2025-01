Spettacolo Bologna, contro il Borussia Dortmund finisce 2-1: prima storica vittoria in Champions League

Bologna, 21 gennaio 2025 – Che notte, Bologna, che notte. In rimonta, i rossoblù castigano il Borussia Dortmund nella ripresa e conquistano la prima storica vittoria in Champions League sotto il cielo del Dall’Ara. Due minuti da film, il 71’ e il 72’, in cui Dallinga e Iling Junior bucano per due volte Kobel e la squadra di Sahin, tramortita dall’urlo di Bologna, matta di felicità.

Il modo migliore per salutare la Champions, che nella seconda fase tornerà a prendere il volo senza Ferguson e compagni, nonostante il ribaltone al Borussia e i 5 punti in classifica: troppo pochi ad un turno dalla fine anche per continuare a sperare in un miracolo tra una settimana. Ma è stato bello, bellissimo, finché è durato.

Stadio colorato di rossoblù, carico d’entusiasmo e di attesa, con la splendida coreografia dei distinti ad accogliere l’ultima di Champions dei ragazzi di Italiano, il giusto e meritato premio per una squadra che continua a far sognare.

Avvio equilibrato, col Bologna che non rinuncia a farsi vedere in avanti. All’8’ il primo tentativo da parte di Lykogiannis, che sovrappone da sinistra e crossa forte in mezzo all’area, ma viene murato in corner. Cinque minuti dopo, l’episodio che quasi dal nulla sblocca la partita. Corner del Dortmund e lieve trattenuta di Holm su Anton, ma che per l’arbitro olandese Gözübüyük è abbastanza per fischiare il penalty: dagli 11 metri Guirassy si concede il lusso di un cucchiaio fatto male, Skorupski va giù all’ultimo, ma riesce soltanto a toccare il pallone che si infila lentamente in porta (0-1).

Lo svantaggio scuote i rossoblù e il Dall’Ara. Ndoye scappa via sulla destra, entra in area e imbuca per Castro, con quest’ultimo anticipato al momento del tiro da Duranville, che compie uno straordinario recupero. Nell’azione successiva, un’altra trattenuta, questa volta su Castro nell’area del Borussia: la dinamica è molto simile a quella che ha portato al precedente rigore, ma non per Gözübüyük, che lascia correre (come anche al Var) e ammonisce Freuler per proteste.

Ma il Bologna c’è e viaggia, il Dortmund, in difficoltà, si chiude, non riuscendo più ad uscire dai suoi 30 metri. Al 28', Orsolini calcia al volo raccogliendo una respinta su corner, Kobel ci mette i guantoni e mantiene salvo il risultato. Orso ci riprova un minuto più tardi: situazione identica, ma questa volta il mancino del ‘7’ è alto.

Poi, dopo una girata di Castro sull’esterno della rete, si ferma Orsolini: guaio muscolare alla coscia e lacrime, tante, più di rabbia forse che di dolore. E come un mese e mezzo fa col Monza, sempre in notturna e sempre di martedì al Dall’Ara, l’attaccante rossoblù è costretto prematuramente ad alzare bandiera bianca. Al suo posto Iling Junior.

Sarà sempre e soltanto Bologna fino all’intervallo, anche se a ritmi meno elevati.

Ripresa, e Italiano si gioca la carta Odgaard, che prende il posto di Freuler, con Ferguson che si abbassa in mezzo assieme a Pobega. Al 50’, Iling Junior crossa profondo per Lykogiannis che fa da sponda a centro-area col mancino per Ndoye, che in acrobazia, spalle alla porta, non riesce ad inquadrare la porta.

Passano altri dieci minuti e arrivano altri due cambi per Italiano: fuori Castro e Lucumi, appena ammonito, dentro Dallinga e Casale. Doppia mossa anche dall’altra parte per Sahin, che inserisce l’ex Juve Emre Can e Adeyemi. E pochi istanti più tardi, Guirassy ha sulla testa la chance di chiuderla e punire un’uscita a vuoto di Skorupski su corner, ma sbaglia la mira.

Poi, delirio al Dall’Ara: in due minuti, un finimondo di emozioni per i cuori rossoblù. Odgaard sguscia via ai difensori del Borussia e serve al centro Dallinga, che in area di rigore buca Kobel. E’ il 71’. Pochi secondi più tardi, il bis. Sempre da sinistra, Lykogiannis lancia Dallinga a tu per tu con Kobel, che prima respinge la conclusione dell’olandese, poi, sulla ribattuta, Iling Junior deposita in rete: 2-1 e il Dall’Ara è ubriaco di gioia.

All’83’ Odgaard, l’uomo che ha cambiato la partita, avrebbe la chance di chiuderla in anticipo, ma è troppo defilato per mettere in difficoltà Kobel, che si oppone al meglio ed evita il peggio ai suoi. E lo stesso potrebbe fare Ndoye, in pieno recupero, con un mancino in diagonale che però termina largo. Poi il fischio finale, il tripudio, gli applausi. Le corse di Italiano sotto i distinti e il saluto della squadra alla sua gente, con Cremonini e Dalla a far da colonna sonora ad una notte che rimarrà nella storia di un’intera città.

Il tabellino

Bologna Fc 2

Borussia Dortmund 1

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski 6; Holm 5.5, Beukema 6.5, Lucumì 6 (19'st Casale 6), Lykogiannis 6; Freuler 6 (1'st Odgaard 6.5), Pobega 6 (41'st Moro sv); Orsolini 6.5 (34'pt Iling-Junior 6.5), Ferguson 6.5, Ndoye 6.5; Castro 5.5 (19'st Dallinga 7). In panchina: Bagnolini, Ravaglia, Posch, Erlic, Juan Miranda, Fabbian, Urbanski. Allenatore: Italiano 6.5. BORUSSIA

DORTMUND (4-3-3): Kobel 5.5; Groß 5.5 (30'st Yan Couto 6), Anton 6, Schlotterbeck 5.5, Ryerson 5.5; Beier 5, Nmecha 6, Reyna 5.5 (19'st Emre Can 6); Duranville 6 (19'st Adeyemi 6), Guirassy 5.5 (30'st Brandt 6), Bynoe-Gittens 5.5. In panchina: Meyer, Lotka, Sabitzer, Campbell, Wätjen, Mané, Almugera Kabar, Ayman Azhil. Allenatore: Sahin 5. ARBITRO: Gozubuyuk (Ned) 6.

RETI: 15'pt Guirassy (rig.); 26'st Dallinga, 27'st Iling-Junior.

NOTE: serata serena, terreno in buone condizioni. Ammoniti: Holm, Freuler, Lucumì, Beier, Adeyemi, Yan Couto, Ryerson, Ferguson, Italiano. Angoli 6-5 per il

Bologna. Recupero: 2'; 5'.