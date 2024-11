Youth League: 0-0 coi francesi. Primo punto storico per i rossoblù di Rivalta: "Muoviamo la classifica»

0

: Pessina, Puukko, Markovic, Jaber, Baroncioni; Labedzki, Lai, Gattor (33’st Saputo); Ravaglioli (20’st Oliviero); Tordiglione (33’st Castaldo), Ebone (20’st Mazzetti). A disp. D’Autilia, Nesi, Schjott, Libra, Fiaschi. All. Rivalta.

MONACO: Stawiecki; Toure, Nibombe, Bein, Kiwa; Bamba (26’st Dembaga), Benama, Cabral; Michal (35’st Awragh), 9 Tincres (44’st Dodo), Bouabre (35’st Boura). A disp. Marty, Mokabakila, El Ouaroudi. All. Traore.

Arbitro: Augustyn.

Note: ammoniti Gattor; Nibombe, Bein, Dembaga.

Un punto per la storia, il primo di sempre in Youth League per i rossoblù. Il pomeriggio di Crespellano porta con sé il primo pareggio europeo del Bologna di Rivalta, che interrompe la striscia di tre sconfitte consecutive fermando il Monaco. Uno 0-0 che conferma il buon momento di forma dei giovani rossoblù – prima di ieri, reduci da cinque vittorie nelle ultime sei tra campionato e coppa –, in crescita evidente rispetto all’altalenante avvio di stagione. Partenza convinta del Bologna, che al 9’ sfiora il vantaggio: buona iniziativa di Labedzki che dalla destra serve Ebone a centro dell’area, anticipato però sul più bello. La reazione dei monegaschi arriva subito, ma sono ancora i rossoblù, attorno alla mezz’ora, a rendersi pericolosi. Azione corale, con una serie di scambi fluidi chiusi dal tacco di Ravaglioli, che proietta il pallone sui piedi di Ebone, il cui sinistro centra però in pieno il palo. Poco prima dell’intervallo il primo vero squillo del Monaco, e serve un super intervento di Pessina, in tuffo, a negare la gioia della rete a Tincres. Nella ripresa, i rossoblù tornano ad insistere con Tordiglione, che in girata prova a sorprendere Stawiecki, che attento, salva i suoi. Poco dopo, Gattor, da ottima posizione, non riesce a inquadrare lo specchio della porta. Nel recupero, l’ultimo brivido, con Boura che scheggia la traversa, poi, i tre fischi Augustyn, che inchiodano il pari.

"Siamo soddisfatti perché muoviamo la classifica, teniamo molto a questa competizione e il primo punto ci rende felici – così Rivalta –. Siamo partiti con molto spirito di sacrificio, abbiamo sofferto ma allo stesso tempo siamo riusciti anche a creare occasioni importanti senza però riuscire a concretizzarle".

Giovanni Poggi