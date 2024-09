YOUTH LEAGUE. A Crespellano tutto esaurito per i baby rossoblù

Giornata di debutti europei per il Bologna. Se alla squadra di Vincenzo Italiano toccherà "soltanto" alle 18.45, prima sarà il tempo della Primavera di Claudio Rivalta che affronterà alle 12 i pari età dello Shakhtar Donetsk. Saranno infatti baby rossoblù ad avviare la nuova avventura internazionale presso l’impianto sportivo di Crespellano che ospiterà per l’occasione il match di Youth League. L’entusiasmo è alle stelle anche per questo incontro e nonostante l’orario e la giornata infrasettimanale è già stato raggiunto il tutto esaurito.

È proprio il tecnico della Primavera ad aver presentato un match importantissimo che arriva dopo due sconfitte consecutive in campionato contro Roma e Cesena.

"Nell’ultima partita abbiamo difettato nell’approccio, ma poi ci siamo ripresi, non possiamo però permetterci atteggiamenti poco positivi. Dobbiamo migliorare. Contro lo Shakhtar sarà una partita stuzzicante, contro un avversario forte. Sarà una bellissima occasione per rifarci subito. Per la società è un bel traguardo e per noi sarà un punto di partenza. Vogliamo onorare la competizione e fare bella figura".

All’esordio in Youth League, la squadra di mister Rivalta non potrà contare sull’apporto di Naim Byar, che non può prendere parte alla competizione, così come Tirelli, Karlsson e Mangiameli (i 2005 che non sono qui da almeno due anni - o tre, ma di cui uno in prestito - non possono giocare). Il modulo dovrebbe essere sempre il 4-4-2, con Ebone e Ravaglioli come terminali offensivi con centrocampo e difesa che saranno affidati a Menegazzo e De Luca.

Gianluca Sepe