Youth League. La Primavera ci prova, ma si arrende ancora. Rivalta: "Buona gara, però troppe distrazioni»

2

BOLOGNA

1

: Misciur; Lucky, Nallo, Pinnington; Esdaille, Davidson, Laffey, Kone-Doherty; Morrison (48’ st Pitt); Ngumoha (31’ st Ahmed), Young (34’ st Figueroa). A disp. Hall-MacDonald, Bernard, O’Connor, Bradshaw. All. Lewtas.

BOLOGNA: Pessina; Puukko, De Luca, Markovic (12’ st Baroncioni), Papazov; Gattor (11’ st Labedzki), Lai (34’ st Tordiglione), Menegazzo; Tonin, Ebone (45’ st Castaldo), Ravaglioli (34’ st Oliviero). A disp. D’Autilia, Nesi, Mazzetti, Saputo. All. Rivalta.

Arbitro: Nagtegaal.

Reti: 6’ st Young, 13’ st Tonin, 28’st Nallo.

Note: ammoniti Ngumoha, Ebone, Tonin, Papazov, Baroncioni.

Niente da fare per la Primavera di Claudio Rivalta che è costretta ad arrendersi anche al Liverpool nel suo secondo match di Youth League. Dopo un primo tempo in parità, nella ripresa i Reds passano in vantaggio al 51’ con Young, ma vengono agguantati dai baby rossoblù con Tonin dopo appena 7’. Al 73’ però arriva un altro gol per i padroni di casa, questa volta con Nallo che di fatto chiude il match.

L’incontro inizia con il Liverpool subito arrembante grazie a Ngumoha che sfiora il gol, con un tiro che scheggia la traversa. La partita si gioca su un buon ritmo, con il Bologna di Rivalta che regge l’urto e al 7’ con Ebone crea una grossa occasione da gol, senza che i compagni seguano l’idea dell’attaccante rossoblù. Altrettanto divertente è la ripresa: l’errore di Markoivc apre al gol di Young, con i Reds che sfiorano il raddoppio con Kone-Doherty qualche minuto con Pessina decisivo. Quando i rossoblù sembrano vicini a capitolare Tonin mette la palla in rete dopo un ottimo servizio di Ebone. Il portiere rossoblù fa ancora gli straordinari su Pinnington mentre Menegazzo spreca dopo aver saltato l’estremo difensore britannico. Un errore che costerà caro: sugli sviluppi di un calcio di punizione Nallo porta nuovamente in vantaggio gli young Reds.

"Abbiamo fatto una buona gara a 360 gradi – commenta Rivalta – a partire dal primo tempo quando ci hanno costretti a difendere: siamo stati attenti e concentrati. Nella ripresa abbiamo avuto più campo, gestito meglio la palla, ma è stato preso un gol scaturito da un errore individuale. Abbiamo ancora zero punti in classifica, però vogliamo giocarci le nostre carte sino in fondo".

Gianluca Sepe