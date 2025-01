Zielinski e Asllani vanno in difficoltà. Dimarco, croce e delizia. Thuram cala

Sommer 7 Devia sul palo al pronti via la conclusione di Moro, si ripete su Odgaard e nella ripresa su Orsolini.

Darmian 6 Si sgancia raramente, ma raddoppia Ndoye dando libertà di offendere a Dumfries.

De Vrij 5 Anticipato da Castro sullo 0-1. Errore che pesa.

Bastoni 6 Suo il recupero su Odgaard che avvia il pareggio, ci mette pure un recupero prezioso su Orsolini nella ripresa.

Dumfries 7 Parte a destra, finisce a sinistra: stravince il duello con Ndoye, spinge, mette in croce Lykogiannis e segna l’1-1.

Barella 6 Odgaard lo sovrasta di testa su angolo. Divide i compiti di impostazione davanti alla difesa con Asllani e perde smalto nella spinta.

Asllani 5,5 In difficoltà in avvio in costruzione. Ci mette cambi di campo da cui nascono azioni pericolose, ma nella ripresa perde un paio di palloni su cui Orsolini sfiora il 2-3.

Zielinski 5,5 Si perde Moro sulla conclusione deviata sul palo da Sommer e non esce sulla conclusione del croato che porta al vantaggio esterno. Si rifà parzialmente con la verticalizzazione per Dimarco per il 2-1, ma si perde pure il rimorchio di Holm sul 2-2.

Dimarco 6 I due gol portano la sua firma: tap in dell’1-1 di Dumfries sulla sua conclusione e assist per Lautaro. Sfiora il gol in due occasioni, ma rovina tutto non liberando su Orsolini (assist per Holm del 2-2).

Lautaro 7 Cuce, strapa, segna il secondo gol in tre partite: il Toro è sulla via del ritorno e risponde al suo erede Castro. Sfiora la doppietta, in ripresa seppur non continuo.

Thuram 6 Fa segnare, fa reparto, sfiora il gol, nel primo tempo. Ma nella ripresa cala.

Pavard 6 Solido.

Augusto 6 Dentro da braccetto per aumentare la spinta.

Frattesi 5 Atteso al varco dopo la richiesta di cessione, non sposta.

Taremi 5 Ha la palla del 3-2 due volte: anticipato da Lykogiannis, la prima, tocca male la seconda.

Buchanan sv

Allenatore Inzaghi 5,5 Occasione persa nonostante le assenze di Mkhitaryan e Calhanoglu. Sfuma la settima vittoria consecutiva e il meno -1 dal Napoli.

Voto squadra 5,5

Marcello Giordano