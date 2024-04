Zirkzee, queste sono cifre da Premier. L’Aston Villa pronto a un ingaggio da top

Inghilterra scatenata: sulle tracce di Joshua Zirkzee. L’olandese piace ovunque e se in Italia Juventus, Milan, Inter e Napoli hanno acceso i riflettori sul numero 9, sul quale il Bayern Monaco vanta un diritto di recompra da 40 milioni, Oltremanica i rumors si susseguono. Dopo quelli relativi ad Arsenal, Newcastle e Manchester United, ecco che a iscriversi alla corsa è l’Aston Villa di Unai Emery e dell’uomo mercato Monchi, ex Roma, dirigente che conosce bene e il mercato italiano. Il club di Birmingham è quarto in Premier a pari punti con il Tottenham e sta pensando a Zirkzee come regalo in caso di Champions: Bologna permettendo, però.

L’indiscrezione, però, racconta di più. A quanto filtra dall’Inghilterra, ci sarebbero stati contatti tra la dirigenza dell’Aston Villa e Kia Joorabchian, agente di Zirkzee, per provare a ipotizzare eventuali costi di inaggio. Zirkzee guadagna al Bologna circa 800-900mila euro più bonus e l’agente avrebbe fatto circolare una richiesta da 4 milioni netti a salire, più bonus. Questi, secondo le fonti inglesi, sarebbero i parametri richiesti dall’entourage di Zirkzee in Premier in caso di addio del giocatore al Bologna. Parametri in linea con una valutazione da 60-70 milioni di richiesta cartellino. Parametri che, se troveranno conferma, renderebbero complesso pensare a una trattativa di adeguamento del contratto con il Bologna, dove il tetto salariale ad oggi è rappresentato dai 2 milioni di ingaggio netti percepiti da Riccardo Orsolini.

Certo, resta da capire se l’Aston Villa andrà o meno in Champions o in Europa League, cosa accadrà anche a Liverpool, Manchester United e Newcastle, quali allenatori si siederanno su quali panchine. Discorso che vale anche per le squadre italiane, senza dimenticare il diritto di recompra del Bayern da 40 milioni.

I rumors, insomma, non si arrestano e non è cosa che semplifichi il lavoro a Casteldebole in vista della volata finale. Di buono c’è il segnale lanciato da Zirkzee, che di recente ha dimostrato di avere testa e gambe ben salde sulle vicende rossoblù e sul presente, a prescindere dal futuro. Ha rimediato una lesione muscolare al bicipite femorale contro l’Inter, dichiarata guaribile il 3-4 settimane e dopo 19 giorni era in campo, dov’è tornato da subentrante con la Salernitana e da titolare a Frosinone. Tutti lo vogliono, ma per ora il numero 9 è intenzionato a trascinare il Bologna verso l’impresa del ritorno in Europa per prendersi pure un posto all’Europeo con l’Olanda. Il resto può aspettare, ci sarà tempo, anche se i club interessati non intendono aspettare e hanno dato il via alle manovre e ai dialoghi con l’entourage del giocatore. Prima di tutto c’è un lavoro da portare a termine con la maglia rossoblù, per poi sedersi con la dirigenza del Bologna per pianificare le prossime mosse.