Brescia-Catanzaro, le Rondinelle in cerca di punti play-off

Brescia, 15 marzo 2024 – In una classifica corta come quella che si sta confermando in serie B il Brescia non ha tempo per recriminare sull’immeritata sconfitta patita (seppur a testa alta) in casa del Parma capolista. Le Rondinelle devono rialzarsi subito e dare il massimo per conquistare contro il temibile Catanzaro i tre punti che potrebbero aprire la porta ad un finale di stagione ricco di soddisfazioni.

La lotta per i play-off

In questo momento la squadra di Maran occupa il penultimo posto della griglia dei play off, ma precede di una sola lunghezza tre inseguitrici (Pisa, Cittadella e Sampdoria) e di due la coppia emiliana composta da Modena e Reggiana (senza dimenticare che pure il Sudtirol, attualmente a -3, può rientrare in gioco per gli spareggi-promozione).

Numeri alla mano sono a disposizione due biglietti per almeno sei pretendenti ed è per questo che, volendo continuare a sognare, bisogna cercare di raccogliere più punti possibile e di marciare con continuità in questa fase decisiva della stagione.

In questo senso l’incontro di domani (fischio d’inizio alle 14) con i giallorossi calabresi acquista un valore del tutto particolare, un’autentica verifica dell’effettivo valore della formazione biancazzurra e delle sue possibilità in vista di questa parte conclusiva del torneo cadetto.

Il Catanzaro, da matricola a sorpresa della Serie B

Il Catanzaro, pur indossando i panni della matricola, si è ambientato immediatamente in serie B ed è stato considerato a lungo la principale sorpresa di questa stagione. Lo slancio della compagine di mister Vivarini si è un po’ affievolito rispetto alle prime giornate, ma Iemmello e compagni rappresentano sempre un complesso tosto e sempre pericoloso, con diversi giocatori che possono pungere in qualsiasi momento.

L’undici di Maran

Un avversario da prendere con le molle e, in questo senso, un aiuto importante potrebbe giungere dal rientro tra i titolari di Cistana, che dovrebbe tornare a comporre la coppia centrale della difesa con Adorni.

Salvo colpi di scena dell’ultima ora, non dovrebbe invece riprendere il suo posto tra i pali Lezzerini, ancora alle prese con il prolungato recupero, mentre l’eventuale utilizzo dall’inizio di Paghera, ormai rientrato in gruppo, ma certo non ancora al top, verrà deciso solo in extremis, quando mister Maran dovrà definire l’undici che sarà chiamato a mettere in campo tutte le risorse a sua disposizione per conquistare la vittoria che può far volare in alto le Rondinelle.

Probabili formazioni

Brescia (4-3-2-1): Avella; Dickmann, Cistana, Adorni, Jallow; Bisoli, Van De Looi (Paghera), Bertagnoli (Besaggio); Bianchi (Bjarnason), Galazzi; Borrelli. All: Rolando Maran. Catanzaro (4-4-2): Fulignati; Situm (Antonini), Scognamillo, Brighenti, Veroli; D’Andrea, Petriccione, Pompetti, Vendeputte; Iemmello, Ambrosino (Biasci/Donnarumma). All: Vincenzo Vivarini. La partita si giocherà domani, sabato 16 marzo, alle ore 14 allo Stadio Rigamonti di Brescia e sarà visibile su Sky e Dazn.