Brescia, ora è ufficiale: Maran è il nuovo allenatore delle rondinelle

Rolando Maran è il nuovo allenatore del Brescia. La notte non ha portato colpi di scena (che sarebbero stati davvero clamorosi) e l’ufficializzazione della società del presidente Massimo Cellino ha sancito quello che ormai sembrava assodato nel pomeriggio di ieri.

Domani il tecnico trentino guiderà la ripresa degli allenamenti delle Rondinelle a Torbole e insieme a lui ci saranno anche il vice Christian Maraner e il preparatore atletico Andrea Tonelli. Un ritorno in biancazzurro per mister Maran che, dopo aver fatto parte dello staff di Silvio Baldini e di Nedo Sonetti, ha assunto la guida tecnica delle Rondinelle nella stagione 2005/2006, quella che, sostanzialmente, ha segnato l’inizio del felice percorso da allenatore del nuovo tecnico biancazzurro che al momento vanta oltre 500 panchine tra serie A e B.

Un viaggio che ha raggiunto traguardi importanti come le felici esperienze con Catania, Chievo e Cagliari e che ora propone allo stesso Maran, classe ’63, una sfida senza dubbio impegnativa. Il nuovo allenatore, infatti, dovrà ricaricare e restituire convinzione e fiducia ad un gruppo che, dopo un avvio sicuramente promettente, sembra essersi smarrito ed è imprigionato nel tunnel di una crisi che ha provocato cinque sconfitte di fila. Un trend preoccupante (con la zona play out che si è fatta distante un solo punto) che Rolando Maran dovrà interrompere lavorando sia sul piano tecnico che su quello morale delle Rondinelle.

In questo senso potranno rivelarsi preziose queste due settimane di pausa (e quindi di solo lavoro) per gli impegni delle nazionali, che consentiranno al nuovo Brescia targato Maran di presentarsi all’esordio di sabato 25 novembre a Pisa (proprio la squadra che all’inizio della scorsa stagione ha esonerato il mister trentino e dalle quale lo stesso Maran si è liberato in queste ore) in condizioni adeguate per riprendere il cammino verso la salvezza che rappresenta a buon diritto l’obiettivo stagionale, anche se l’arrivo di un allenatore sicuramente qualificato come mister Maran sembra aprire la porta ad un vero e proprio rilancio da parte di Cellino in chiave futura.

In effetti il tecnico biancazzurro, che ha casa a Desenzano, ha firmato un contratto fino a giugno con rinnovo automatico in caso di salvezza e con la possibilità di ottenere un bonus in caso di successiva promozione del Brescia in serie A.