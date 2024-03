Il Brescia si prepara alla sfida contro il Palermo: la probabile formazione di Maran

Brescia, 1 marzo 2024 – Terza partita nel breve spazio di una settimana per il Brescia, che deve cercare di far proseguire la sua serie positiva ospitando un Palermo obbligato a vincere dall’inattesa sconfitta casalinga patita con la pericolante Ternana. Una caduta interna che ha fatto allontanare dalle prime due posizioni la squadra dell’ex Corini, che rimane nel mirino della critica, alla quale, a questo punto, deve rispondere a suon di risultati che non possono tardare oltre dopo l’ambizioso mercato invernale effettuato dalla società rosanero.

Un avversario difficile per le Rondinelle, che ritrovano Paghera dopo il turno di squalifica, ma perdono Van De Looi, a sua volta appiedato dal giudice sportivo. Al di là della preventivabile staffetta tra i due a centrocampo, al fianco di Bisoli e, probabilmente, Bertagnoli, in quest’immediata vigilia sono soprattutto le condizioni di Cistana e Borrelli a richiamare l’attenzione generale in casa biancazzurra.

In effetti, mentre Lezzerini, Andrenacci e Fogliata rimangono ai box, in questa settimana il difensore centrale (che Corini conosce molto bene per averlo allenato durante la sua esperienza sulla panchina biancazzurra) e l’attaccante hanno gradatamente lavorato con il gruppo.

Sembra però difficile prevedere una loro presenza sin dal 1’, anche se mister Maran sta studiando i dettagli dello schieramento che dovrà frenare la voglia di riscatto dei rosanero. Il tecnico bresciano, in vista di un impegno così difficile contro una rivale agguerrita come il Palermo, ha lanciato pure un invito ai suoi giocatori per essere coraggiosi e cercare di far valere in ogni caso le loro qualità.

Proprio questo coraggio può essere l’arma in più in grado di permettere al Brescia di sovvertire il pronostico della vigilia e conquistare punti che non solo potrebbero mettere al sicuro la permanenza nella serie B della prossima stagione, ma hanno anche le carte in regola per consentire ai biancazzurri di alzare l’asticella e pensare con convinzione ad un posto nei vicini play off. Probabili formazioni: Brescia (4-3-2-1): Avella; Dickmann, Papetti (Cistana), Adorni, Jallow (Huard); Bisoli, Paghera, Bertagnoli; Bjarnason, Galazzi (Olzer); Moncini (Borrelli). All: Maran. Palermo (4-2-3-1): Pigliacelli; Diakité (Graves), Nedelcearu, Ceccaroni, Lund; Gomes (Coulibaly), Segre; Di Mariano, Ranocchia, Di Francesco (Traoré); Brunori. All: Corini. La partita si giocherà domani, sabato 2 marzo, allo Stadio Rigamonti di Brescia e sarà visibile su Sky e Dazn.