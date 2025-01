Il Catanzaro usa la testa: è sprofondo Brescia

Brescia, 26 gennaio 2025 – Un gol di testa di Bonini al 7’ e ultimo minuto di recupero infligge un duro colpo al Brescia, che si arrende 3-2 a un concreto Catanzaro che ha saputo fare del gioco aereo l’arma vincente in grado di fare la differenza. Dopo sei pareggi consecutivi, per mister Bisoli è arrivata la prima sconfitta sulla panchina delle Rondinelle, un passo falso senza dubbio sfortunato, ma che, nello stesso tempo, pone in evidenza i limiti difensivi della formazione biancazzurra, scivolata ora a tre soli punti dalla zona play out.

Un ko che, visto anche come è maturato, potrebbe avere conseguenze non trascurabili sulla fiducia di un gruppo che non riesce a trovare continuità e convinzione, senza contare che, come accade in simili circostanze, ora sono in molti a guardare al presidente Cellino per cercare di scoprire le sue intenzioni sul modo di gestire una situazione che si sta facendo sempre più delicata.

In effetti, mentre il blitz al “Rigamonti” ricarica (e non poco) i giallorossi, le Rondinelle, che domenica 2 febbraio renderanno visita alla Carrarese, sono rientrate in una spirale negativa che desta non poche preoccupazioni sul futuro di una squadra a questo punto pienamente coinvolta nella lotta per evitare gli spareggi-salvezza.

La partita

Finale veramente amaro, dunque, per i padroni di casa, che pure partono nel migliore dei modi e dopo soli 5’ si portano in vantaggio con il promettente Nuamah, che sfrutta al meglio un invitante assist di Borrelli. Il Catanzaro, però, reagisce subito e all’11’, complice un’incertezza di Lezzerini, firma il pareggio con un colpo di testa di Iemmello. La situazione si complica nella ripresa per il Brescia, che dapprima può gioire per un rigore fallito da Iemmello al 5’, ma al 23’ si ritrova costretto ad inseguire per l’ennesimo stacco di testa di Bonini che anticipa Jallow.

Gara in salita per le Rondinelle, che, però, nonostante qualche brivido in difesa, rimangono in partita e al 41’ siglano il 2-2 con Bianchi, che sfrutta un’uscita sbagliata di Pigliacelli. La beffa più amara è però vicina per i biancazzurri, visto che al 7’ di recupero Bonini stacca ancora di testa e sigla la rete del definitivo 3-2 che costringe mister Bisoli alla prima sconfitta e mette pericolosamente in salita il cammino del Brescia.

Brescia-Catanzaro 2-3 (1-1)

Brescia (3-5-2): Lezzerini 5,5; Papetti 5,5 (24’ st Galazzi 6), Adorni 6, Calvani 6 (37’ st Bjarnason sv); Dickmann 6, Bertagnoli 6,5, Dimitri Bisoli 6,5, Besaggio 5,5 (1’ st Juric 6), Olzer 5,5 (1’ st Jallow 5,5); Gennaro Borrelli 6 (33’ st Bianchi 6,5), Nuamah 6,5. A disposizione: Avella; Andrenacci; Paghera; Maucci; Corrado; Muca. All: Pierpaolo Bisoli 5,5. Catanzaro (3-5-2): Pigliacelli 5,5; Brighenti 6, Antonini 6,5, Bonini 7; Cassandro 6,5, Coulibaly 6 (10’ st Buso 6), Petriccione 6,5, Pontisso 6, Quagliata 6; Iemmello 6,5 (45’ st Pagano sv), Biasci 6 (20’ st Pittarello 6). A disposizione: Gelmi; Edoardo Borrelli; Ilie; Brignola; La Mantia; Ceresoli; Maiolo. All: Fabio Caserta 6. Arbitro: Maria Sole Ferrieri Caputi 6. Reti: 5’ pt Nuamah (B); 11’ pt Iemmello (C); 23’ st Bonini (C); 41’ st Bianchi (C); 52’ st Bonini (C). Note: ammoniti Coulibaly; Pigliacelli; Bisoli - angoli: 6-3 - recupero: 1’ e 6’ – spettatori: 5.674.