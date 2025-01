Bruges-Juve, Motta: “Vedo una crescita, vogliamo vincere”

Bruges, 20 gennaio 2025 – La Juve a caccia degli ottavi di Champions League. La trasferta di Bruges rappresenta una ghiotta occasione per fare tre punti e scalare una classifica molto corta, che presenta due punti di ritardo dall’ottavo posto occupato da una gruppone di sei squadre a quota 13 punti, con anche l’Inter di Simone Inzaghi impegnata a Praga. I bianconeri sono in crescita dopo la pareggite acuta che li ha fatti staccare dalla lotta Scudetto e le prestazioni contro Atalanta e Milan sono state decisamente positive, con maggior ritmo, intensità e gioco corale più incisivo. Motta vede una crescita nella Juve e tutte le attenzioni sono rivolte al Bruges, anche se nel weekend ci sarà lo scontro diretto con il Napoli di Conte capolista che potrebbe, chissà, ridare una timida chance Scudetto. Non c’è possibilità di pensare alla partita successiva perché gli ottavi di finale passano da una vittoria in Belgio.

Motta: “Juve in crescita”

Bene con l’Atalanta, benissimo con il Milan. La Juve potrebbe aver invertito la rotta dopo le difficoltà di inizio stagione e sicuramente una infermeria meno piena ha aiutato. Motta punta sulla crescita dei suoi e la vittoria sui rossoneri può aver ridato entusiasmo. Il tecnico ha parlato così alla vigilia della gara con il Bruges, che è diciannovesimo in classifica con 10 punti e in piena lotta per i playoff: “Vedo una crescita e non solo nelle ultime partite – il messaggio di Thiago – La vittoria ci può dare entusiasmo ed energia per affrontare una gara complicata e dobbiamo dare il massimo per fare tre punti. Il Bruges è una ottima squadra e che ha ottenuto risultati, ma siamo qui per fare una grande prestazione e arrivare al successo”. Nessun pensiero sul Napoli, che ha la settimana da una sola partita e può preparare il match con la Juve con dovizia di particolari. Motta non può e ogni sforzo è indirizzato sul Bruges: “Il nostro obiettivo è vincere domani, non è il momento di pensare al Napoli. Siamo concentrati per fare una grande partita con il Bruges”. Tra le intuizioni felici di Thiago c’è certamente Mbangula, che continua a scalare gerarchie a suon di prestazioni di grande livello. I complimenti di Motta: “Sta crescendo, giocava in Next Gen e dobbiamo fare i complimenti ai tecnici del settore giovanile. Abbiamo lui, Savona, Yildiz, tutti giocatori che stanno facendo bene”. C’è, invece, un Vlahovic non ancora in forma. Tenuto in panchina col Milan, è stato inserito solo nel finale, Motta spiega così la situazione del centravanti: “Col Milan ho fatto una scelta tecnica e lui è tornato da un problema al flessore”.

Koopmeiners: "Possiamo ancora migliorare"

Tra i più criticati in questo inizio stagione c'è sicuramente Teun Koopmeiners, il pezzo pregiato del mercato estivo. Rispetto al rendimento a Bergamo all'olandese mancano ancora i gol, ma ci sta lavorando. Anche lui si aspetta di più: "Posso fare meglio, voglio aiutare i miei compagni ogni giorno – le sue parole – L'ultima partita è andata bene, poi si può sempre fare di più e meglio ma in generale siamo contenti. Vogliamo continuare a fare risultati e la partita con il Milan ci ha dato fiducia". Con Koopmeiners al top il centrocampo della Juve può diventare uno dei migliori della Serie A: "Ci sono stati diversi infortuni e in più avevamo tanti giocatori nuovi, ogni partita serve per imparare qualcosa – ancora Koop – Anche io ogni giorno imparo da Locatelli e gli altri, la cosa importante è lavorare bene in allenamento e conoscerci reciprocamente. In campo servono gli automatismi e nelle ultime partite si sono visti". Ora l'olandese vorrebbe gonfiare la rete, il gol in Europa gli manca: "Avevo segnato al Lille ma era fuorigioco, dispiace per le statistiche ma la cosa importante è aiutare la squadra a fare risultato. Lo scopo è vincere e io mi sento un giocatore di squadra". Chissà, forse la Juve sta prendendo coscienza della propria forza e nel girone di ritorno potrebbe esserci la possibilità di giocarsi un trofeo. Dopo le ultime due partite c'è una consapevolezza diversa: "Di sicuro possiamo ancora fare meglio, ma è molto importante che in squadra ci siano giocatori che vogliano imparare. Si perde a volte, ma la cosa fondamentale è lavorare sempre al 100%. In questi sei mesi ho visto che tutti vogliono vincere". E alla domanda se si aspettava una Juve in difficoltà nella prima parte di stagione Koopmeiners ha risposto così: "C'è una situazione nuova, è tutto nuovo e dobbiamo crescere anche se abbiamo fatto cose buone. Io sono qui per dare il 100% e anche io devo migliorare. Lavoro costantemente con il mister e lo staff per fare sempre meglio". Anche Koop non si fida del Bruges, squadra che lotta per il vertice in Belgio e che è in corsa per passare il turno in Champions League: "Abbiamo analizzato quello che fanno al video, facciamo sempre analisi su come difendiamo e attacchiamo e li abbiamo studiati anche a livello individuale. Sarà una partita difficile ma vogliamo giocare bene con la palla tra i piedi e ottenere la vittoria". Per la Juve uno snodo importante perché c'è la possibilità di evitare lo spareggio preliminare e andare direttamente agli ottavi e in un calendario così fitto due partite in meno fanno la differenza. Tre punti a Bruges metterebbero la Juve con un piede e mezzo avanti prima dell'ultima gara casalinga con il Benfica il 29 gennaio. Insomma, un match dove confermare il trend delle ultime uscite e assolutamente da non fallire per Thiago Motta.