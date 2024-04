Cagliari-Juventus: probabili formazioni, orario e dove vederla

Cagliari, 18 aprile 2024 - Il Cagliari per compiere un altro passo per la salvezza ottenendo un altro risultato di prestigio contro una big (nelle ultime due di campionato, battuta l'Atalanta e fermata l'Inter sul pareggio). La Juventus per blindare l'accesso alla prossima edizione della Champions League, sfruttando lo scontro diretto fra Roma e Bologna. All'Unipol Domus si affrontano rossoblù e bianconeri nel secondo anticipo della 33° giornata di Serie A.

I precedenti

La Juventus ha battuto 45 volte il Cagliari in Serie A, con 12 successi rossoblù e 26 pareggi a completare il bilancio; l’unica squadra che ha ottenuto più successi contro i sardi nella competizione è stata il Milan (46). La Vecchia Signora ha vinto 12 delle ultime 13 partite nel massimo campionato contro il Cagliari (1P) e dal 2016/17 in avanti contro nessun'altra formazione i bianconeri hanno ottenuto più affermazioni nella competizione (12 anche contro Udinese e Bologna). I rossoblù non hanno vinto nessuna delle ultime 15 partite di Serie A contro compagini posizionate nelle prime tre posizioni della classifica ad inizio giornata (4N, 11P), inclusa la più recente nello scorso turno, contro l’Inter (2-2). L'ultimo successo in questo senso è arrivato proprio contro la Juventus: 2-0 all’Unipol Domus firmato dalle reti di Luca Gagliano e Giovanni Simeone, il 29 luglio 2020. Madama ha vinto cinque delle ultime sei sfide di campionato contro il Cagliari nel girone di ritorno (1P), tanti successi quanti nelle precedenti 13 partite disputate nella seconda parte della stagione in Serie A (6N, 2P). Sardi e piemontesi si confronteranno di venerdì per la seconda volta in Serie A; nel primo caso, sempre in casa dei rossoblù, il 21 dicembre 2012, vinsero i bianconeri per 3-1 (gol di Pinilla, doppietta di Matri e rete di Vucinic). L’1-1 è il punteggio più frequente in Serie A tra Cagliari e Juventus; è stato finora il finale di 16 incontri, il più recente dei quali nel maggio 2015 allo Stadium (Pogba, Rossettini). La Juventus ha vinto 19 trasferte di Serie A contro il Cagliari (12N, 10P) e nessuna squadra ha ottenuto più successi esterni contro questo avversario nella competizione (19 anche per il Milan). Ben 12 di queste 19 vittorie sono arrivate nelle 14 trasferte più recenti, contro le sette delle precedenti 27. Il Cagliari ha trovato il gol in ciascuna delle ultime tre partite casalinghe di Serie A disputate contro la Juventus e non è mai andato oltre contro i bianconeri nella competizione. La Juventus è una delle due formazioni, assieme al Milan, contro cui il Cagliari ha chiuso più match interni senza segnare in Serie A (16).

Le parole di Ranieri

“Ho detto ai ragazzi che stanno facendo bene, ma davanti a noi abbiamo nuove insidie. La squadra è concentrata, dobbiamo tenere il giusto equilibrio. Dobbiamo continuare a spingere senza paura, la lotta salvezza è moltoserrata". Queste le parole di Claudio Ranieri alla vigilia della gara interna con la Juventus. "Non esistono risultati scontati, si va in campo e si lotta. Comunque vedevo i ragazzi dare tutto in allenamento anche quando i risultati erano negativi, l’ho sempre detto. Il girone di ritorno è tosto e un gruppo unito nelle ultime giornate può fare la differenza. Durante gli allenamenti vedo come si muovono i giocatori, li conosco troppo bene per non sapere cosa possono o non possono darmi. Studiando gli avversari cerco di abbinare il tutto, poi posso sbagliare, ma conta sbagliare il meno possibile. Voglio che i ragazzi mi mettano in difficoltà nelle scelte, loro sanno che devono dare tutto. Contro l’Inter Jankto non è stato sostituito perché stava giocando male, ma solo perché avevo bisogno di una pedina che facesse un lavoro diverso. Gli ho parlato e ha capito benissimo. La Juventus è una squadra che sa il fatto suo, come sa il fatto suo l’allenatore. È una squadra che sa come trovare la via della rete, difende come nessuno in Europa: è quella che in area di rigore fa toccare meno palla a tutti gli avversari. Sono particolarmente efficaci in contropiede, la loro forza è proprio nelle ripartenze e nelle palle inattive, dove sono micidiali. Dovremo fare una partita di grande attenzione e concentrazione - continua il tecnico dei sardi - con voglia di lottare su ogni pallone. Mina sta diventando imprescindibile perché dà sicurezza a tutta la squadra: sta bene, ma ci saranno due giorni in meno per farlo recuperare. Dopo l’Inter ho fatto i complimenti a Luvumbo, gli ho fatto vedere cosa ha fatto bene e cosa ha sbagliato, è un ragazzo che crea la superiorità, sta iniziando ad essere temuto. Shomurodov è arrivato un po’ demoralizzato qui a Cagliari, veniva da due stagioni complicate e forse si era lasciato un po’ andare. Poi ha capito che se voleva giocare con me doveva dare il 100%, adesso vediamo il vero Shomurodov”.

Le dichiarazioni di Allegri

"Delle otto vittorie ottenute dal Cagliari in questa stagione, sei sono arrivate in casa. Dei trentuno punti ottenuti, 23 sono arrivati tra le mura amiche. È una squadra che segna tante reti negli ultimi quindici minuti e soprattutto con tanti giocatori 'dalla panchina' e, infatti, è al primo posto in questa speciale classifica, proprio per numero di reti segnate con giocatori subentrati a gara in corso - racconta Massimiliano Allegri nella conferenza stampa di vigilia - Si stanno giocando la salvezza e noi l'accesso alla prossima edizione della Champions League. Sarà una gara complicata, lo sappiamo, di conseguenza dovrà scendere in campo la migliore versione della Juventus. Turnover in vista della Coppa Italia? No, la partita più importante è quella di domani, ci sarà tempo poi per pensare alla semifinale di ritorno di Coppa Italia e, quindi, alla migliore formazione possibile da schierare martedì prossimo a Roma contro la Lazio. Sarebbe un errore non focalizzare tutta la nostra attenzione sulla gara di Cagliari - avverte Allegri - Una vittoria in Sardegna ci permetterebbe di fare un bel salto in classifica. Ranieri? E' un allenatore che lavora nel mondo del calcio da tanti anni e dove ha lavorato ha sempre lasciato un ottimo ricordo. È fantastico quello che è riuscito a fare in Inghilterra, con il Leicester, ma sarebbe riduttivo fermarci soltanto a quel risultato. Tornando alla stagione in corso, bisogna fargli i complimenti per come è riuscito a gestire il momento di difficoltà in cui si è trovato il Cagliari, quando sembrava quasi impossibile pensare alla salvezza. Oltre a essere un grande allenatore, è una persona intelligente, di buon senso e sa come gestire i momenti di difficoltà. Il Cagliari sta facendo una buona stagione nel complesso".

Le probabili formazioni

Cagliari (3-5-2): Scuffet; Zappa, Mina, Dossena; Nandez, Deiola, Makoumbou, Sulemana, Augello; Luvumbo, Lapadula. All. Ranieri. Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa. All. Allegri.

La designazione arbitrale

A dirigere l'incontro sarà l'arbitro Marco Piccinini di Forlì, coadiuvato dagli assistenti Baccini-Imperiale. Quarto ufficiale sarà Massimi. Al VAR Chiffi, AVAR Valeri.

Orario e dove vedere la sfida

Cagliari-Juventus si gioca venerdì 19 aprile, con calcio d'inizio fissato alle 20:45. L'incontro verrà trasmesso su Dazn, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport (canale 251). Si potrà seguire la partita anche in streaming, attraverso Dazn, Sky Go e Now.

