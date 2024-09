Calciomercato record, la Fifa: spesi 6,4 miliardi di dollari per 11mila trasferimenti

Roma, 3 settembre 2024 – È stata una sessione estiva di calciomercato da record. La Fifa ha pubblicato una panoramica globale dei trasferimenti internazionali (tra il 1° giugno e il 2 settembre 2024): il documento analizza l'attività dei trasferimenti internazionali e mostra cifre mai viste prima sia nel calcio maschile sia in ambito femminile.

Spesi oltre 6,4 miliardi di dollari: club inglesi al top

Nel calcio professionistico maschile, i club hanno investito un totale di 6,4 miliardi di dollari in trasferimenti e sono stati effettuati più di 10.900 acquisti internazionali, entrambe cifre storiche. I club inglesi, con 1,6 miliardi di dollari, sono in cima alla lista delle spese di trasferimento. Le società britanniche hanno anche battuto il record di acquisti, seguiti da quelle brasiliane e spagnole. I club inglesi sono stati i primi per denaro speso per nuovi giocatori (1,69 miliardi di dollari), ricevuto per giocatori in partenza (1,25 miliardi di dollari), così come per il numero di giocatori in arrivo (526) e in partenza (523). E anche club più piccoli come Bournemouth, Brighton e il neopromosso Ipswich Town sono stati in grado di spendere più di 100 milioni di dollari per nuovi giocatori.

Italia al secondo posto

L'Italia segue con 825 milioni di dollari spesi, davanti a Francia (697 milioni di dollari), Spagna (599 milioni), Germania (572 milioni) e Arabia Saudita (431 milioni). I club italiani hanno speso quasi il doppio dei 425 milioni di dollari ricevuti per le vendite di giocatori, mentre le squadre francesi hanno generato di più con 756 milioni di dollari rispetto a quanto speso.

Julian Alvarez l’affare più costoso

Il più grande trasferimento estivo è stato il passaggio dell'attaccante argentino Julian Alvarez dal Manchester City all'Atletico Madrid per circa 83 milioni di dollari più i bonus.

Il calcio femminile

Nel calcio femminile sono stati investiti più di 6,8 milioni di euro in trasferimenti internazionali (più del doppio rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso) e sono stati registrati oltre 1.100 trasferimenti in tutto il mondo, che rappresentano un altro record e un aumento del 30% rispetto al 2023.