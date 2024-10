Champions League, la classifica dopo la 3^giornata: Inter unica italiana agli ottavi

Milano, 25 ottobre 2024 - Le prime giornate di Champions hanno confermato il fatto che la Premier League sia il campionato più competitivo al mondo. Dopo tre turni, infatti, ci sono due inglesi davanti a tutte: l’Aston Villa di Unai Emery e il Liverpool di Arne Slot, le uniche a punteggio pieno. Il Manchester City di Pep Guardiola (campione due anni fa) guida poi il gruppetto di sette squadre a quota 7, in cui c’è anche l’Arsenal di Mikel Arteta. Insomma, quattro squadre di Premier nella top ten di questa nuova super Champions, caratterizzata dalla classifica unica. Ricordiamo che le prime otto, al termine di questa fase composta da otto partite, andranno direttamente agli ottavi di finale, mentre dalla nona alla 24esima giocheranno i playoff. Eliminate infine le ultime dodici. In caso di pari punti, il regolamento prevede una serie di criteri da applicare per determinare la classifica: i primi due per ordine di importanza sono la differenza reti e poi il maggior numero di gol segnati. Ecco perché ogni partita diventa importante. Tornando alla situazione attuale, oltre alle appena citate inglesi, tra le squadre con 7 punti ci sono anche due francesi, Monaco e Brest, una tedesca, il Bayer Leverkusen, una portoghese, lo Sporting Lisbona, e una italiana, l’Inter di Simone Inzaghi. Subito sotto, troviamo un gruppo di club a quota 6, in cui spiccano Real Madrid (campione in carica), Barcellona, Borussia Dortmund e Juventus. L’unica formazione con 5 punti è l’Atalanta, protagonista di una vittoria e due pareggi. Tra le grandi che finora hanno deluso ci sono il Paris Saint-Germain a 4, Bayern Monaco, Milan e Atletico Madrid a 3, e il Lipsia capolista in Bundesliga ancora a 0. Tre sconfitte in altrettante partite, così come squadre decisamente meno attrezzate come Sturm Graz, Stella Rossa Salisburgo, Young Boys e Slovan Bratislava. Due i club a quota 1: il Bologna di Vincenzo Italiano e lo Shakhtar, protagoniste di pareggio senza reti all’esordio al Dall’Ara. Come detto, al termine di questa fase, le prime otto saranno direttamente qualificate agli ottavi. Secondo le simulazioni Opta, per finire tra queste squadre dovrebbero bastare 16 punti: cinque vittorie e un pareggio, oppure quattro vittorie e quattro pareggi. Mentre per finire tra le prime 24, e accedere quindi ai playoff, servirebbero 10 punti. Il tempo non manca: secondo queste stime, tutte le formazioni sono ancora in corsa per un posto agli spareggi. Ma vediamo nel dettaglio la situazione delle cinque italiane.

Il percorso e la classifica delle italiane

Al momento l’unica squadra di Serie A che giocherebbe sicuramente gli ottavi è l’Inter, settima in classifica grazie a due vittorie e un pareggio; Juventus e Atalanta giocherebbero i playoff (i bianconeri, 14esimi a quota 6, da testa di serie); Milan e Bologna sarebbero eliminate. Nell’ultimo turno, il bottino per le nostre squadre è stato di due vittorie, un pareggio e due sconfitte. Successi per le due milanesi - con i rossoneri che hanno sconfitto 3-1 in casa il Bruges e i nerazzurri che hanno trovato il successo in extremis in casa dello Young Boys - pareggio a reti inviolate per la Dea in casa contro il Celtic e sconfitte per la Juventus contro lo Stoccarda (rete decisiva dell’ex Atalanta Tourè) e il Bologna contro la capolista Aston Villa. Il prossimo turno sarà molto complicato per tutte e cinque: la sfida più facile, almeno sulla carta, l’avranno gli uomini di Motta, impegnati sul campo del Lille. Sfide tanto difficili quanto affascinanti per Milan e Inter: la squadra di Fonseca va al Bernabeu contro il Real, quella di Inzaghi ospita l’Arsenal a San Siro. Il Bologna accoglie il Monaco quarto in classifica e reduce dalla vittoria per 5-1 contro la Stella Rossa, mentre l’Atalanta va a Stoccarda.

La classifica completa di Champions League

Di seguito la classifica aggiornata dopo la terza giornata: tra parentesi la differenza reti, criterio che stabilisce la gerarchia in caso di pari punti.

1. Aston Villa 9 (+6) 2. Liverpool 9 (+5) 3. Manchester City 7 (+9) 4. Monaco 7 (+5) 5. Brest 7 (+5) 6. Bayer Leverkusen 7 (+5) 7. Inter 7 (+5) 8. Sporting 7 (+4) 9. Arsenal 7 (+3) 10. Barcellona 6 (+7) 11. Borussia Dortmund 6 (+6) 12. Real Madrid 6 (+4) 13. Benfica 6 (+3) 14. Juventus 6 (+2) 15. Lille 6 (+1) 16. Feyenoord 6 (-1) 17. Atalanta 5 (+3) 18. Stoccarda 4 (-1) 19. PSG 4 (-1) 20. Celtic 4 (-2) 21. Sparta Praga 4 (-) 22. Dinamo Zagabria 4 (-5) 23. Bayern Monaco 3 (+3) 24. Girona 3 (0) 25. Milan 3 (-1) 26. Bruges 3 (-4) 27. Atletico Madrid 3 (-5) 28. PSV 2 (-2) 29. Bologna 1 (-4) 30. Shakhtar 1 (-4) 31. Lipsia 0 (-3) 32. Sturm Graz 0 (-4) 33. Stella Rossa 0 (-9) 34. Salisburgo 0 (-9) 35. Young Boys 0 (-9) 36. Slovan Bratislava 0 (-10)