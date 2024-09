Champions League: il sorteggio delle squadre lombarde. Le sfide di Atalanta, Inter e Milan

Sipario alzato sulla nuova Uefa Champions League 2024/25, con un formato completamente rivoluzionato. Come è andata per le lombarde? Vediamo chi affronteranno Atalanta, Inter e Milan.

Il sorteggio del girone unico di Champions League ha decretato:

Atalanta

La squadra guidata da Gian Piero Gasperini (e fresca detentrice dell’Europa League) dovrà affrontare il Real Madrid (casa), il Barcellona (trasferta), l'Arsenal (casa), lo Shakhtar (trasferta), il Celtic (casa), Young Boys (trasferta), lo Sturm Graz (casa) e lo Stoccarda (trasferta).

Inter

Nel girone unico della Champions League 2024/25 la squadra di Simone Inzaghi affronterà il Lipsia (casa), Manchester City (trasferta), Arsenal (casa), Bayer Leverkusen (trasferta), Stella Rossa (casa), Young Boys (trasferta), Monaco (casa) e Sparta Praga (trasferta).

Milan

Nel girone unico di Champions League i rossoneri di Paulo Fonseca affronteranno il Liverpool (casa), il Real Madrid (trasferta), il Club Brugge (casa), il Bayer Leverkusen (trasferta), la Stella Rossa (casa), la Dinamo Zagabria (trasferta), il Girona (casa) e lo Slovan Bratislava (trasferta).

Le novità

Il format prevede una fase campionato a 36 squadre (per ognuna 4 gare in casa e 4 in trasferta) con classifica unica: prima giornata fra il 17 e il 19 settembre, ultimo turno il 29 gennaio. Le prime otto classificate accedono direttamente agli ottavi di finale; le squadre classificate dal nono al 24° posto disputano gli spareggi per la fase a eliminazione diretta e le vincitrici accedono agli ottavi di finale. Da quel momento in poi, la competizione proseguirà con la classica formula a eliminazione diretta.