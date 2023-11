Champions League, non solo Inter: le squadre qualificate agli ottavi

Roma, 9 novembre 2023 – Champions League, fase due. Non solo Inter, le quattro gare dei gironi sono bastate a Bayern Monaco, Real Madrid, Real Sociedad, Manchester City e Lipsia per centrare gli ottavi della Coppa dalle grandi orecchie con due turni d’anticipo. Quasi tutte conferme, ma c'è chi avanza agilmente e chi invece, in queste settimane – tra le grandi – ha sofferto un po' più del dovuto.

Il rigore di Lautaro regala la fase a eliminazione ai nerazzurri, che passano il turno come primi tra le italiane. La vittoria sul Salisburgo per 1-0 vale la qualificazione aritmetica agli ottavi.

Bene, come da pronostico anche le due spagnole, Real Madrid e Real Sociedad, che hanno battuto rispettivamente Braga (per 3-0) e Benfica (per 3-1). I Blancos sono nello stesso girone del Napoli, che con il pareggio di ieri sera ha sprecato la prima occasione utile per centrare gli ottavi. Il Real Sociedad ha invece passato il turno assieme all'Inter (pari punti nel gruppo D).

Percorso perfetto per i campioni in carica del Manchester City. Solo vittorie (e 12 punti), valgono gli ottavi per la squadra del fenomeno Haaland, vittoriosa ieri sera per 3-1 sullo Young Boys. Nello stesso girone, è arrivata anche la qualificazione aritmetica del Lipsia (9 punti).

E' una doppietta di Kane ad aiutare il Bayern Monaco (12 punti), che ha sofferto contro il Galatasaray ma si è imposto per 2-1. Troppo staccati in classifica i turchi e il Copenaghen, entrambi a 4 punti.

Nel gruppo B l'Arsenal, nonostante sia primo a 9 punti, resta invece insidiato dal Psv e dal Lens. Nel gruppo E, in quest'ordine, Atletico, Lazio e Feyenoord , staccati tutti di un punto, si giocano gli ottavi nei prossimi due turni. Medesima situazione per Borussia, Psg e Milan.

Barcellona e Porto, entrambi a 9 punti, sembrano quasi aver messo in ghiaccio la qualificazione