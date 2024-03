Bayern-Lazio, Sarri punta su Immobile per l’impresa. Le ultimissime e dove vedere l’ottavo di Champions in tv

Monaco di Baviera, 5 marzo 2024 – Va in scena stasera alle 21 all’Allianz Arena la gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Bayern Monaco e Lazio.

I biancocelesti arrivano in Germania galvanizzati dal successo per 1-0, maturato all’andata, che gli consente di assicurarsi il passaggio del turno con due risultati a favore su tre. Messe alle spalle le polemiche dopo l’ultima sconfitta in campionato contro il Milan, ora la squadra di Sarri ha l’occasione di raggiungere un traguardo storico. L’ostacolo è di quelli importanti, ma Immobile e compagni non vogliono lasciare nulla di intentato. E Sarri suona la carica: “Non bisogna essere emozionati, ma incazzati. Sarà durissima, ne siamo consapevoli”. Alla Lazio serve “spirito di sacrificio e capacità di sofferenza” per riuscire a compiere l’impresa in terra tedesca.

Il Bayern si presenta alla sfida di Champions in un momento molto delicato: secondo in classifica in campionato, a meno 10 dal primo posto occupato dal Bayer Leverkusen, con il rischio di scivolare in terza posizione. A questo si aggiunge anche l’assenza di Upamecano in difesa, espulso nella gara di andata all’Olimpico. Nonostante tutto, il tecnico Thomas Tuchel, che lascerà il Bayern a fine stagione, è fiducioso e determinato: “Contro la Lazio per me sarà come una finale? Non credo, ma posso dire che nessuno ha più ambizione di me di vincere”. Tuchel elogia anche la squadra di Sarri: “La Lazio è molto organizzata. Speriamo che i tifosi e l'atmosfera ci diano la spinta per farcela”. Mancando l’accesso ai quarti e in virtù della situazione non ottimale in Bundesliga, per il Bayern Monaco si materializza sempre più l’incubo di una stagione senza trofei, l’ultima nel 2010-2011.

Il match verrà diretto dallo sloveno Vincic, coadiuvato dagli assistenti Klancnik e Kovacic. Il quarto ufficiale è Jug, mentre al Var ci sarà Kajtazovic e all’Avar Obrenovic.

Probabili formazioni

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Dier, Kim, Davies; Pavlovic, Goretzka; Sané, Muller, Musiala; Kane. All. Thomas Tuchel.

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Maurizio Sarri.

Bayern-Lazio live alle 21

Dove vedere la partita

La partita sarà visibile in chiaro su Canale 5, mentre sul satellite sarà visibile su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4k (canale 213) e Sky Sport canale 252. Anche in streaming su NOW, Sky Go e Mediaset Infinity.