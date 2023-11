Benfica-Inter, le probabili formazioni: Inzaghi cambia tutto. Diretta Champions alle 21

Lisbona, 29 novembre 2023 – La qualificazione agli ottavi di Champions è già in cassaforte, ora l’obiettivo è cercare di agguantare il primo posto nel girone per avere un accoppiamento più agevole nel tabellone a eliminazione diretta. Alle 21 l’Inter è di scena a Lisbona contro il Benfica: Simone Inzaghi è pronto a stravolgere la formazione titolare anche in previsione della sfida di domenica contro il Napoli.

A riposo, quindi, diversi big, il tecnico nerazzurro si aspetta risposte dalle seconde linee su un campo comunque complesso. I portoghesi sono già eliminati dalla Champions, ma sperano ancora di raggiungere un posto in Europa League.

Le probabili formazioni

Benfica (4-2-3-1): Trubin; Aursnes, Antonio Silva, Otamendi, Morato; Joao Neves, Florentino; Di Maria, Rafa Silva, Joao Mario; Tengstedt. All. Schmidt.

Inter (3-5-2): Audero; Bisseck, De Vrij, Acerbi; Darmian, Frattesi, Asllani, Klaassen, Carlos Augusto; Sanchez, Arnautovic. All. Inzaghi.

Benfica-Inter live alle 21

Dove vedere la partita in tv e streaming

Diretta su Sky Sport sui canali Sky Sport 1, 201, e Sky Sport 252, in streaming su Sky Go e Now Tv.